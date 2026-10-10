طارق فهمي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز استراتيجية توجه مصر شرقًا

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس اهتمام مصر بتنفيذ استراتيجية التوجه شرقًا، والانفتاح على الدول التي تربطها بالقاهرة علاقات سياسية وتاريخية مهمة، بما يسهم في بناء دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية.

وأوضح «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن استراتيجية التوجه شرقًا تأتي في إطار توسيع نطاق التحركات المصرية على الساحة الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون، سواء في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط أو من خلال تعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية أتاحت للدولة المصرية خلال الفترة الماضية طرح رؤيتها ومقارباتها للتعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب التعامل مع القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن حفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس السيسي خلال جولته الآسيوية تعكس أهمية الدور المصري ومكانة مصر ومصداقية تحركاتها، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية تتمتع بحضور إقليمي ودولي كبير.

ولفت إلى وجود توافق في العديد من مجالات التعاون الثنائي والاتفاقيات المبرمة بين مصر وهذه الدول، موضحًا أن العلاقات تشهد توجهًا نحو مجالات جديدة وغير تقليدية، تقوم على منظومة تعاون متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، إلى جانب المجالات التقليدية المرتبطة بالاستثمارات والاستفادة من خبرات الدول الشريكة.