النائب علي مهران: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز مكانة مصر الدولية

أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن الجولة الآسيوية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل تحركًا استراتيجيًا مهمًا يعكس رؤية القيادة السياسية لتنويع الشراكات الدولية وتعزيز الحضور المصري على الساحة العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع كبرى الاقتصادات الآسيوية.

وأوضح مهران، أن الجولة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، خاصة في ظل ما تتمتع به الدول الثلاث من تجارب رائدة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون معها يمثل فرصة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات المتقدمة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تحركات الرئيس السيسي الخارجية تؤكد حرص مصر على بناء علاقات دولية متوازنة تقوم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، لافتًا إلى أن الجولة الآسيوية تفتح المجال أمام إقامة شراكات صناعية واستثمارية جديدة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها بوابة مهمة للأسواق الأفريقية والعربية.

وشدد النائب الدكتور علي مهران ، على أن الدبلوماسية المصرية أصبحت أداة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز المصالح الاستراتيجية للدولة، مؤكدًا أن أهمية هذه الجولة تكمن في تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية ملموسة تنعكس نتائجها على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزز مكانة مصر كشريك اقتصادي واستراتيجي مؤثر على المستويين الإقليمي والدولي.