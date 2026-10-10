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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال بيومي: زيارة الرئيس السيسي لماليزيا تعزز انفتاح مصر على الأسواق العالمية

الرئيس السيسي في ماليزيا
الرئيس السيسي في ماليزيا
إسراء صبري

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا تأتي استكمالًا لمسيرة انفتاح مصر على دول العالم، وتعزيز علاقاتها الدولية، وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف الشركاء.

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر دولة منفتحة بطبيعتها على العالم، وتسعى باستمرار إلى بناء علاقات مع الدول المختلفة، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية، وإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وعضويتها في الاتحاد الأفريقي، تمثل محطات مهمة في مسار الانفتاح الاقتصادي والتجاري.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر، ويضم 27 دولة، لافتًا إلى أهمية تعزيز العلاقات مع روسيا واستعادة مستويات التعاون السابقة، إلى جانب تطوير العلاقات مع كوريا الجنوبية، باعتبارها دولة متقدمة تمتلك فرصًا مهمة للتعاون مع مصر.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن العلاقات مع ماليزيا وإندونيسيا تكتسب أهمية كبيرة، باعتبارهما من الدول الإسلامية الكبرى، موضحًا أن مصر سعت إلى بناء علاقات متميزة مع هذه الدول من خلال أطر التعاون المختلفة.

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