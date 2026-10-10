أحمد موسى: استقبال الرئيس السيسي في كوريا الجنوبية وماليزيا يعكس مكانة مصر الدولية

قال الإعلامي أحمد موسى إن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل زيارة مهمة للغاية، في ضوء ما تتمتع به هذه الدول من ثقل اقتصادي وصناعي وتكنولوجي.

مظاهر الاستقبال والتقدير

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة “صدى البلد”: «إحنا بنتكلم على دول كبيرة، بنتكلم على الصناعة، وبناء الصناعة، والتكنولوجيا، والاقتصاد، والدفاعات»، مؤكدًا أن أهمية الجولة لا تقتصر على الملفات الاقتصادية والاستراتيجية، وإنما تمتد أيضًا إلى مظاهر الاستقبال والتقدير التي يحظى بها الرئيس السيسي.

وأوضح أن استقبال الرئيس في كوريا الجنوبية وماليزيا يعكس حجم التقدير الذي تحظى به مصر وعلاقاتها مع الدول الآسيوية، مشيرًا إلى أن مشاهد الترحيب بالرئيس تحمل دلالات مهمة بشأن مكانة الدولة المصرية على الساحة الدولية.

التقدير للعلاقات المصرية الكورية الجنوبية

وتابع أحمد موسى: «كل ده بيقولك إيه؟ إنت كمصر ورئيس مصر، هذه الدول كيف تستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الجولة المهمة جدًا»، لافتًا إلى أن هذه المراسم تعكس التقدير للعلاقات المصرية الكورية الجنوبية والمصرية الماليزية، وكذلك العلاقات المصرية الإندونيسية.

وأشار إلى أن مراسم استقبال الرئيس السيسي في ماليزيا شهدت حضور جلالة السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، ورئيس الوزراء أنور إبراهيم، موضحًا أن الاستقبال بالقصر الملكي تضمن استعراض حرس الشرف وإطلاق المدفعية 21 طلقة، إلى جانب تسجيل الرئيس كلمة في سجل الزيارات.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حظي بتكريم من الجانب الماليزي بمنحه وسامًا اتحاديًا ماليزيًا، في إطار مظاهر التقدير التي صاحبت الزيارة.

وأكد موسى أن الجولة الرئاسية تعكس أهمية التحرك المصري نحو تعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية الكبرى، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.