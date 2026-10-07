أحمد موسى للإسرائيلي: لو عايز تتكلم عن مصر تضرب تعظيم سلام وتتعلم منها لإنها علمت عليك ورجعتك بالكستور

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصدر مصري مطلع أكد رفضه بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المصدر المطلع أكد أن مصر قادرة على حماية أراضيها والحفاظ على استقلالها في مواجهة أي أخطار".



وتابع الإعلامي احمد موسى :" كما أكد المصدر المطلع أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول سيناء وتهجير السكان الفلسطينيين محاولة مكشوفة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية".



ولفت الإعلامي احمد موسى :" كما شدد المصدر المطلع، أن مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ولن تشارك فيه".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أحب لما نرد على متهور مجرم في إسرائيل يكون الرد قاطع وحاسم "، مضيفا:" حكومة نتنياهو حكومة مجرمة ودي دولة مش عايزة سلام ولا تريد إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لو عايز تتكلم عن مصر تضرب تعظيم سلام وتتعلم منها لإنها علمت عليك وإديتك درس ورجعت بالكستور ".



