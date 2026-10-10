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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفراولة؟.. 6 فوائد غير متوقعة

الفراولة
الفراولة
اسماء محمد

تعد الفراولة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، إذ تجمع بين المذاق اللذيذ والسعرات الحرارية المنخفضة، كما تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم وتحمي الخلايا من التلف.


ووفقًا لما جاء في موقع كليفلاند كلينك، تحتوي 8 حبات متوسطة من الفراولة على نحو 160% من الاحتياج اليومي الموصى به من فيتامين سي، ما يجعلها من المصادر الغذائية المميزة لهذا الفيتامين.

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها


وإليكم اهم فوائد الفراولة الصحية عند تناولها بكميات معتدلة 


الحماية من تلف الخلايا


تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي ومن أبرز هذه المركبات الأنثوسيانين، وهي المادة المسؤولة عن اللون الأحمر المميز للفاكهة، وتزداد كميتها مع نضج الثمار واكتسابها اللون الأحمر.
 

تعزيز صحة الدماغ والذاكرة


يساعد تناول الفراولة بانتظام على دعم صحة الدماغ والحفاظ على القدرات المعرفية مع التقدم في العمر وتشير دراسات إلى ارتباط تناول الفراولة بانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة التي تساعد على الحد من الالتهابات المرتبطة بتلف خلايا الدماغ.
 

تقوية الجهاز المناعي


تحتوي الفراولة على كميات جيدة من فيتامين سي، الذي يدعم وظائف الجهاز المناعي ويساعد الجسم على التئام الجروح كما تحتوي على مركبات البوليفينول التي تتميز بخصائص مضادة للأكسدة، وقد تسهم في دعم دفاعات الجسم ضد بعض الميكروبات.

المناعة


حماية صحة القلب


يساعد إدراج الفراولة ضمن نظام غذائي متوازن على دعم صحة القلب، إذ تشير أبحاث إلى ارتباط تناولها بتحسين بعض مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية. كما قد تسهم المركبات الموجودة فيها في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.


الحد من الالتهابات


تحتوي الفراولة على الأنثوسيانين ومركبات نباتية أخرى تساعد على مقاومة الإجهاد التأكسدي، وقد تسهم في تقليل الالتهابات بالجسم وتكتسب هذه الخصائص أهمية خاصة في إطار النظام الغذائي الصحي الذي يساعد على تقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.
 

الفراولة فوائد الفراولة صحة الدماغ الالتهابات علاج الالتهابات القلب

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