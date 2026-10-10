قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو تريكة يوجه رسالة للاعبين الشباب بسبب ميرينو: بطل العالم ينزل في الدقيقة 90 ويضغط بكل قوته
خبير عسكري يوضح عبقرية قرار الرئيس السادات وخطة الخداع الاستراتيجي التي يتم تدريسها حتى اليوم
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة حتى الجمعة.. والعظمى 39 درجة على جنوب الصعيد
بلومبرج: المخاطر العالمية تعيد رسم خريطة التهديدات وتضع الدول الغنية في الواجهة
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة
أسعار الذهب الآن.. عيار 24 وصل 7 آلاف جنيه
%90 من قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أيام.. والميكنة تختصر رحلة المرضى
افتكرها شوكولاتة.. صغير يبتلع قطعة حشيش أثناء حفل زفاف بـ 15 مايو
إعادة تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.. تفاصيل
وفاة المطرب الشعبي حمدي سلامة عن عمر 66 عامًا
لقيا مصرعهما في تبادل اطلاق النار.. حقيقة إستهداف الأمن لزوج سيدة وشقيقها بالاسماعيلية
بعد وفاتها.. متى يعلن مجلس النواب خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة حتى الجمعة.. والعظمى 39 درجة على جنوب الصعيد

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية حتى الجمعة المقبلة مع فرص لسقوط أمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء والبحر الأحمر غدًا الأحد، ونشاط الرياح وتكوّن الشبورة المائية على بعض الطرق، فيما تسجل درجات الحرارة العظمى 39 درجة مئوية بجنوب الصعيد.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن طقس غدٍ الأحد يكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أن الشبورة مائية تتكوّن من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار غدًا تشمل أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث نحو 40%، على مناطق من جنوب الصعيد، وقد تغزر وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث نحو 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة بنسبة حدوث نحو 20% على بعض المناطق، فضلًا عن فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث نحو 10% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأكدت نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ووسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب الصحراء الشرقية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن السحب الرعدية، التي تبلغ فرص حدوثها نحو 40%، قد يصاحبها نشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب، فضلًا عن حدوث البرق في بعض المناطق.

وبشأن حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 12 أكتوبر وحتى الجمعة 16 أكتوبر، قالت شاكر إن الأجواء تكون مائلة للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة إلى حارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

وأضافت أن الشبورة المائية تتكوّن من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، مع نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، بما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال ساعات الليل.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار يوم الاثنين تتركز على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة، وقد تصبح متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الاثنين وحتى الجمعة، أشارت شاكر إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 29 و31 درجة مئوية، والصغرى بين 19 و20 درجة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية تتراوح بين 26 و29 درجة، والصغرى بين 18 و19 درجة، فيما تتراوح العظمى على شمال الصعيد بين 30 و33 درجة، والصغرى بين 18 و19 درجة.

ولفتت إلى أن جنوب الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة خلال الفترة، إذ تتراوح العظمى بين 35 و39 درجة مئوية، والصغرى بين 22 و25 درجة.

وناشدت شاكر المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تطورات الحالة الجوية.

لهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار رعدية السيول الرياح الشبورة المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري؟.. الإفتاء: شهد له بأمرين

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

الاهرامات وابو الهول

لكشف زيف أفكار المتطرفين.. رمضان عبد المعز يكشف عن الفرق بين الآثار والأصنام

علم مصر

حفنة من التراب.. رمضان عبد المعز يحذر من أساليب الجماعة الإرهابية في ضرب الانتماء الوطني| فيديو

الشيخ رمضان عبد المعز

اقتداءا بالنبي في احتوائهم.. رمضان عبدالمعز يشيد باهتمام الدولة بالشباب لتوعيتهم وبناء هويتهم

بالصور

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بفستان يبرز جمالها.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة سماوية أنيقة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

احترس.. عادات يومية تضر الكلى دون أن نشعر

الكلى
الكلى
الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد