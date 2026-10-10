الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة حتى الجمعة.. والعظمى 39 درجة على جنوب الصعيد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية حتى الجمعة المقبلة مع فرص لسقوط أمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء والبحر الأحمر غدًا الأحد، ونشاط الرياح وتكوّن الشبورة المائية على بعض الطرق، فيما تسجل درجات الحرارة العظمى 39 درجة مئوية بجنوب الصعيد.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن طقس غدٍ الأحد يكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أن الشبورة مائية تتكوّن من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار غدًا تشمل أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث نحو 40%، على مناطق من جنوب الصعيد، وقد تغزر وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث نحو 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة بنسبة حدوث نحو 20% على بعض المناطق، فضلًا عن فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث نحو 10% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأكدت نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ووسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب الصحراء الشرقية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن السحب الرعدية، التي تبلغ فرص حدوثها نحو 40%، قد يصاحبها نشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب، فضلًا عن حدوث البرق في بعض المناطق.

وبشأن حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 12 أكتوبر وحتى الجمعة 16 أكتوبر، قالت شاكر إن الأجواء تكون مائلة للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة إلى حارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

وأضافت أن الشبورة المائية تتكوّن من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، مع نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، بما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال ساعات الليل.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار يوم الاثنين تتركز على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة، وقد تصبح متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الاثنين وحتى الجمعة، أشارت شاكر إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 29 و31 درجة مئوية، والصغرى بين 19 و20 درجة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية تتراوح بين 26 و29 درجة، والصغرى بين 18 و19 درجة، فيما تتراوح العظمى على شمال الصعيد بين 30 و33 درجة، والصغرى بين 18 و19 درجة.

ولفتت إلى أن جنوب الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة خلال الفترة، إذ تتراوح العظمى بين 35 و39 درجة مئوية، والصغرى بين 22 و25 درجة.

وناشدت شاكر المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تطورات الحالة الجوية.