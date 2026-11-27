أسفرت الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة عن تحرير 24 محضرًا لمخالفات متنوعة ببندر زفتى ومركز كفر الزيات، وذلك في إطار متابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من إنتاج رغيف الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية المقررة.

حملات تموينية

وتابع محافظ الغربية نتائج الحملة ببندر زفتى، والتي أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لمخالفات نقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب 8 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، بإجمالي 14 محضرًا. كما أسفرت الحملة بإدارة تموين كفر الزيات عن تحرير 10 محاضر، شملت نقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود لوحة تشغيل.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات المفاجئة والمرور الدوري على المخابز، للتأكد من انتظام العمل وإنتاج الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على رغيف خبز جيد.