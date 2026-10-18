لا يصدق .. ياسمينا العبد ترتدي «صديري» بسعر 480 ألف جنيه في مهرجان الجونة

لفتت الفنانة الشابة ياسمينا العبد الأنظار بإطلالاتها المتنوعة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث نجحت في الجمع بين الأناقة العصرية واللمسات الجريئة التي تعكس اهتمامها بعالم الموضة والأزياء، لتصبح إطلالاتها محط اهتمام محبيها ومتابعي أحدث صيحات الموضة.

ومن بين الإطلالات التي أثارت الاهتمام، اللوك الكاجوال الذي ظهرت به ياسمينا العبد خلال مشاركتها في جلسة حوارية أُقيمت على هامش المهرجان، إذ اختارت تصميمًا يجمع بين الطابع العملي والتفاصيل الفاخرة، في إطلالة مختلفة عن الأزياء التقليدية التي ترتبط عادة بالظهور على السجادة الحمراء.

ياسمينا العبد بإطلالة كاملة من Dior

اعتمدت ياسمينا العبد في ظهورها على إطلالة كاملة من دار الأزياء العالمية Dior، ضمن مجموعة خريف وشتاء 2026، لتقدم اختيارًا يجمع بين روح الأزياء العصرية والتصميمات الفاخرة التي تتميز بها الدار الفرنسية.

وجاءت الإطلالة بتصميم من الجينز الممزوج بالقطن، مع تطريزات من الورود الملونة التي أضفت لمسة فنية لافتة على القطع، ومنحت المظهر طابعًا مميزًا يجمع بين بساطة الخامة وثراء التفاصيل.

واختارت الفنانة الشابة صديريًا من الجينز المطرز بالورود الملونة، ونسقته مع بنطلون من الخامة نفسها وبالتطريزات ذاتها، لتظهر بإطلالة متكاملة تعتمد على تناسق القطع وتوحد التفاصيل، مع الابتعاد عن المبالغة في تنسيق الأزياء.

سعر صديري ياسمينا العبد يثير الاهتمام

ولم يقتصر الاهتمام بإطلالة ياسمينا العبد على تصميمها المختلف، بل امتد إلى سعر إحدى قطعها، إذ يصل سعر الصديري الذي ارتدته إلى نحو 8 آلاف يورو، بما يعادل قرابة 480 ألف جنيه مصري وفقًا للسعر المذكور، وهو ما يضعه ضمن قطع الأزياء الفاخرة ذات التكلفة المرتفعة.

ويعكس هذا الاختيار توجهًا نحو القطع التي تجمع بين التصميم المميز والتفاصيل الدقيقة، خاصة أن التطريزات الملونة والخامات المستخدمة تمنح الإطلالة طابعًا مختلفًا عن أطقم الجينز التقليدية.

موضة الجينز بلمسة فاخرة

وتؤكد إطلالة ياسمينا العبد أن الجينز لم يعد مقتصرًا على الملابس اليومية البسيطة، بل أصبح حاضرًا بقوة في مجموعات دور الأزياء العالمية، التي تعيد تقديمه من خلال القصات المبتكرة والتطريزات اللافتة والخامات المتنوعة.

كما تمنح الأطقم المتناسقة من الجينز خيارات متعددة لمحبي الإطلالات الكاجوال الأنيقة، إذ يمكن تنسيقها مع أحذية وإكسسوارات بسيطة لإبراز تفاصيل التصميم، أو إضافة قطع أكثر جرأة للحصول على مظهر عصري يناسب المناسبات والفعاليات الفنية.

وبظهورها بهذه الإطلالة خلال مهرجان الجونة السينمائي، قدمت ياسمينا العبد نموذجًا للأزياء الكاجوال الفاخرة، التي تجمع بين الراحة والأناقة والتفاصيل غير التقليدية، لتضيف ظهورًا جديدًا إلى قائمة إطلالاتها التي تحظى باهتمام جمهور الموضة.