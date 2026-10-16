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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الكابلز يخطفون الأنظار في مهرجان الجونة 2026.. لقطات رومانسية على السجادة الحمراء

الكابلز بمهرجان الجونة
الكابلز بمهرجان الجونة
ريهام قدري

خطفت الثنائيات الفنية الأنظار خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي 2026، بعدما حرص عدد من نجوم ونجمات الفن على الظهور برفقة أزواجهم، في أجواء جمعت بين الأناقة والرومانسية، لتتحول السجادة الحمراء إلى مساحة لافتة للصور التذكارية واللحظات العاطفية التي حظيت باهتمام المصورين والجمهور.

ولم تقتصر أضواء المهرجان على إطلالات الفنانات والفنانين، بل امتدت إلى اللقطات التي جمعت الأزواج أمام عدسات الكاميرات، حيث حرص عدد من النجوم على التعبير عن مشاعرهم تجاه شركاء حياتهم بعفوية، في مشاهد أضفت أجواء خاصة على حفل الافتتاح.

محمد فراج وبسنت شوقي ضمن أبرز الثنائيات

وشهد حفل الافتتاح أيضًا ظهور الفنان محمد فراج برفقة زوجته الفنانة بسنت شوقي، حيث شارك الثنائي في الاحتفالية التي تجمع نجوم الفن وصناع السينما.

ويحظى محمد فراج وبسنت شوقي باهتمام متابعي أخبار الفن والموضة، خاصة خلال المهرجانات السينمائية التي تشهد تنافسًا بين النجوم في اختيار الإطلالات المميزة.

أروى جودة وزوجها في لقطة رومانسية

كانت الفنانة أروى جودة من أبرز النجمات اللاتي لفتن الأنظار خلال حفل الافتتاح، بعدما ظهرت برفقة زوجها على السجادة الحمراء، وشهد ظهورهما لقطة رومانسية عندما حرص زوجها على تقبيل يدها أمام عدسات المصورين، في مشهد عكس أجواء الود والانسجام بينهما. 

وحظيت هذه اللحظة باهتمام المصورين، خاصة مع حرص الثنائي على الظهور معًا خلال الحدث الفني الذي يجمع نخبة من نجوم وصناع السينما من مصر ومختلف أنحاء العالم.

آسر ياسين وزوجته يخطفان الأنظار

كما ظهر الفنان آسر ياسين برفقة زوجته كنزي عبد الله، في واحدة من اللقطات الرومانسية التي شهدها حفل افتتاح المهرجان، حيث تبادل الثنائي لحظة عاطفية بعدما قبّل آسر زوجته أمام الكاميرات.

ويحرص آسر ياسين وزوجته على الظهور معًا في عدد من المناسبات الفنية والاجتماعية، ويجذب ظهورهما اهتمام الجمهور، الذي يتابع إطلالاتهما خلال الفعاليات الكبرى.

أحمد داود وعلا رشدي.. حضور لافت على السجادة الحمراء

ومن بين الثنائيات التي ظهرت خلال حفل الافتتاح، الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، اللذان حرصا على الحضور معًا والمشاركة في أجواء المهرجان.

ويعد الثنائي من الوجوه التي تحظى باهتمام الجمهور، سواء من خلال أعمالهما الفنية أو ظهورهما في المناسبات المختلفة، كما لفتا الأنظار خلال ظهورهما على السجادة الحمراء في الجونة.

 

ريهام عبد الغفور وزوجها في مهرجان الجونة

وظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور برفقة زوجها خلال حفل الافتتاح، في حضور لافت ضمن قائمة الثنائيات التي شاركت في فعاليات اليوم الأول من المهرجان.

وجاء ظهورهما وسط أجواء احتفالية جمعت عددًا كبيرًا من الفنانين والإعلاميين، بالتزامن مع انطلاق دورة جديدة من المهرجان الذي أصبح من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة.

كريم فهمي وحسين فهمي وتامر هجرس برفقة زوجاتهم

كما حضر الفنان كريم فهمي برفقة زوجته، وظهر الفنان حسين فهمي بصحبة زوجته، فيما شارك الفنان تامر هجرس في حفل الافتتاح برفقة زوجته، لتكتمل قائمة الثنائيات التي لفتت الأنظار على السجادة الحمراء.

وشهدت الفعاليات كذلك ظهور الفنان أشرف زكي برفقة زوجته الفنانة روجينا، إلى جانب الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي وزوجها يوسف حشيش، فضلًا عن حضور المطرب أبو برفقة زوجته، والفنان عمرو منسي وزوجته، والفنانة طارق العريان برفقة نيكول سعفان.

وعكست هذه المشاركات حرص عدد من نجوم الفن على الجمع بين الحضور المهني في الفعاليات السينمائية والظهور بصحبة شركاء حياتهم، في مشاهد أضافت طابعًا اجتماعيًا ورومانسيًا إلى أجواء الافتتاح.

مهرجان الجونة السينمائي 2026

وتقام الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، بمشاركة مجموعة من صناع الأفلام والفنانين من مصر والعالم، ضمن برنامج يضم عروضًا سينمائية وفعاليات فنية ومهنية.

ويواصل المهرجان دوره في دعم السينما العربية والعالمية، وتسليط الضوء على المواهب الجديدة والتجارب السينمائية المختلفة، إلى جانب استقطاب نجوم الفن والمهتمين بالسينما والأزياء، لتصبح السجادة الحمراء واحدة من أبرز محطات الحدث التي تحظى باهتمام الجمهور ووسائل الإعلام.

كابلز مهرجات الجونة الجونة الكابلز بمهرجان الجونة

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افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة

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