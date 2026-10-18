أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة ياسمينا العبد خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة في اليوم الثالث من دورته التاسعة.

إطلالة ياسمينا العبد

أطلت ياسمينا العبد، مرتديه فستان طويل وبسيط باللون الاسود، وتميز الفستان بتصميم ناعم مع فيونكة باللون الذهبي عند الرقبة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمينا العبد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمينا العبد، في المكياج على اللون الاسود ليبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمينا العبد