بشراشيب لامعة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

تألقت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة أنيقة وجذابة خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، حيث لفتت الأنظار بفستان فضي مرصع بالتطريزات اللامعة، عكس ذوقها المميز وحرصها على الظهور بإطلالات تجمع بين الأنوثة والفخامة.

إطلالة ناهد السباعي في اليوم الثالث من مهرجان الجونة

اختارت الفنانة ناهد السباعي فستانًا طويلًا باللون الفضي المائل إلى الوردي، تميز بتصميمه المجسم الذي أبرز قوامها، مع قصة مكشوفة الكتفين وتصميم غير متماثل عند منطقة الصدر، ما أضفى على إطلالتها لمسة عصرية لافتة.

وجاء الفستان مزينًا بتطريزات براقة من الخرز والترتر، مع تفاصيل من الخيوط المتدلية التي امتدت على طول التصميم، لتمنحه حركة وانسيابية مميزة، فيما أضافت فيونكة رقيقة باللون الوردي في منتصف الجزء العلوي من الفستان لمسة ناعمة كسرت حدة اللمعان ومنحت الإطلالة طابعًا أنثويًا جذابًا.

ناهد السباعي

مكياج ناهد السباعي وتسريحة شعرها

وعلى صعيد الجمال، اعتمدت ناهد السباعي مكياجًا ناعمًا أبرز ملامح وجهها، مع التركيز على العيون وتحديدها بطريقة أنيقة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة هادئة تتناسب مع ألوان الفستان.

واختارت تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف مع فرق من المنتصف، ما أبرز ملامح وجهها ومنحها مظهرًا أنيقًا يتماشى مع طبيعة الإطلالة المسائية. كما أكملت ظهورها بأقراط دائرية لامعة، أضفت مزيدًا من الأناقة على مظهرها.

ناهد السباعي

ناهد السباعي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

وجاءت إطلالة ناهد السباعي لتؤكد حضورها اللافت في عالم الموضة والأزياء، إذ جمعت بين التفاصيل اللامعة والتصميم الأنثوي، مع الاعتماد على إكسسوارات بسيطة وتسريحة شعر أنيقة، لتحافظ على التوازن بين فخامة الفستان ونعومة التفاصيل.

وتحظى إطلالات نجمات الفن باهتمام واسع خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما، وتتحول السجادة الحمراء خلاله إلى مساحة لاستعراض أحدث صيحات الموضة والأزياء.