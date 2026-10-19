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إطلاق نار على مسجد في ولاية أوهايو الأمريكية.. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إطلاق نار على مسجد في ولاية أوهايو الأمريكية.. تفاصيل

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
القسم الخارجي

أفادت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية يوم الاثنين بوقوع حادث إطلاق نار في مسجد في ولاية أوهايو الأمريكية. 

إطلاق نار على مسجد بولاية أوهايو

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن الموقع الذي شهد إطلاق نار يقع شمال شرق وسط مدينة كولومبوس وتضم المنطقة مجموعة من المباني السكنية المكونة من طابقين، بالإضافة إلى المسجد.

وقبل أيام قليلة، شهدت مدينة بيند بولاية أوريجون الأمريكية حادث إطلاق نار مأساوي داخل مدرسة ابتدائية، بعدما اقتحم مراهق يبلغ 16 عاماً مبنى المدرسة وأطلق النار بشكل عشوائي.

وقالت السلطات المحلية إن المهاجم أطلق النار أولاً على شخص كان داخل سيارة خارج مدرسة "سيلفر ريل" الابتدائية، ثم اقتحم الأبواب المغلقة للمدرسة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و8 و11 عاماً، إضافة إلى معلمة، وإصابة طفل يبلغ 7 أعوام ومعلم يبلغ 54 عاماً جرى نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأوضح قائد شرطة بيند، مايك كرانز، أن مركز الطوارئ 911 تلقى أول بلاغ قبل الواحدة ظهراً بقليل من شخص داخل سيارة أفاد بتعرضه لإطلاق نار من شخص يحمل بندقية طويلة، قبل أن تتوالى اتصالات أخرى من داخل المدرسة، لتتحرك قوات الشرطة على الفور وتصل خلال دقائق.

إطلاق نار على مسجد مسجد في ولاية أوهايو ولاية أوهايو الأمريكية الشرطة الأمريكية

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