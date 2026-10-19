إيلون ماسك يعلن عزمه منح كل طفل في الولايات المتحدة حصة من أسهم «سبيس إكس»

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عزمه منح كل طفل في الولايات المتحدة حصة من أسهم شركة «سبيس إكس»، في خطوة تأتي عقب إعلان شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي اعتزامها تخصيص 5% من أسهمها لمؤسسة خيرية تعمل لصالح عامة الناس.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن تصريحات ماسك جاءت في أعقاب إعلان «أنثروبيك» عن خطتها الخيرية، حيث دعا ماسك إلى توزيع الأسهم مباشرة على الجمهور، قائلاً إنه يوصي بمنحها للناس بصورة مباشرة.

ولم يتضمن الإعلان، بحسب المعلومات المتاحة، تفاصيل بشأن موعد تنفيذ مقترح ماسك أو حجم الأسهم التي سيخصصها لكل طفل، أو الآلية التي سيجري من خلالها توزيعها.

ويأتي هذا التطور في سياق النقاش المتزايد حول كيفية توجيه ثروات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نحو تحقيق منفعة عامة، في ظل تزايد المبادرات التي تسعى إلى توسيع نطاق الاستفادة من عوائد هذه الشركات.