ماركوف: الجيش الأوكراني تلقى مساعدات من إيلون ماسك والبنتاجون و90% منها أمريكية

قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن الجيش الأوكراني يعتمد على الدعم الأمريكي سواء من إيلون ماسك أو البنتاجون، مشيرًا إلى أن نحو 90% من المساعدات المقدمة إليه تأتي من الولايات المتحدة، فضلًا عن اعتماد عملياته العسكرية على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية.

وأضاف ماركوف، خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن الطائرات المسيّرة والصواريخ التي يستخدمها الجيش الأوكراني في استهداف المواقع الروسية تستفيد من توجيه الأقمار الصناعية الأمريكية، إلى جانب المعلومات الاستخباراتية التي توفرها واشنطن.

وأوضح أنه إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير موازين الوضع على الجبهة، مؤكدًا أن استمرار الدعم الأمريكي أو توقفه سيكون له تأثير مباشر في مسار العمليات العسكرية.