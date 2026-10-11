هل تستمر العقدة.. 100 عام بلا انتصار للزمالك في قمة أكتوبر أمام الأهلي

سلط الناقد الرياضي عصام شلتوت الضوء على سجل مواجهات الأهلي والزمالك خلال شهر أكتوبر، قبل القمة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى عدم تحقيق الزمالك أي انتصار على غريمه التقليدي في المواجهات التي جمعتهما خلال هذا الشهر، وفقًا للإحصائية التي نشرها.

وكتب عصام شلتوت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أكتوبر شهر الأهلي.. 100 سنة والزمالك لم يحقق أي فوز على غريمه في مواجهات القمة بهذا الشهر!».

وأوضح شلتوت أن الأهلي والزمالك التقيا في شهر أكتوبر 10 مرات، خلال الفترة من عام 1926 وحتى عام 2024، وانتهت 5 مباريات بفوز الأهلي في الوقت الأصلي، بينما حسم التعادل 4 مواجهات، في حين ابتسمت ركلات الترجيح للأهلي في مباراة واحدة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، الموافق 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط، إذ يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط تعزز موقفه في المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباراة القمة، عبر تغطية تتضمن استوديو تحليليًا قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء الفني والخططي للفريقين.

وتبقى مواجهة الليلة فرصة أمام الزمالك لكسر السجل الذي أشار إليه عصام شلتوت، بينما يطمح الأهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية أمام غريمه خلال شهر أكتوبر.