الأهلي يكتسح الجيش الرواندي وينهي مجموعات إفريقيا لكرة اليد بالعلامة الكاملة

اختتم الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بانتصار كاسح على الجيش الرواندي بنتيجة 50-14، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين بمدينة أنجولا، ليواصل المارد الأحمر عروضه القوية في البطولة.

يد الأهلي تكتسح الجيش الرواندي

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 24-8، بعدما ظهر لاعبوه بصورة مميزة على المستويين الهجومي والدفاعي.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الأهلي تفوقهم، مع زيادة الفاعلية الهجومية وتوسيع الفارق في النتيجة، حتى وصل إلى 36 هدفًا، ليحسم الفريق المباراة بنتيجة 50-14، ويختتم مشواره في الدور الأول بانتصار عريض.

وقدم الأهلي مستويات قوية على مدار مبارياته الخمس في دور المجموعات، بعدما استهل مشواره بالفوز على إنتر كلوب بنتيجة 38-24، ثم تفوق على فلاورز بنتيجة 44-19، وحقق انتصارًا على بترو أتلتيكو بنتيجة 37-25، قبل أن يتغلب على رينيسانس بنتيجة 33-17.

واختتم الفريق الأحمر سلسلة انتصاراته بالفوز الكبير على الجيش الرواندي، ليؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة على لقب البطولة القارية، في إطار سعيه لتحقيق إنجاز جديد لكرة اليد بالنادي الأهلي.