سنة أولى قمة.. وجوه جديدة تظهر في مباراة الأهلي والزمالك.. تعرف على الأسماء

استعرض الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط أسماء اللاعبين الجدد في صفوف النادي الأهلي، الذين يستعدون لخوض مباراة القمة أمام الزمالك للمرة الأولى، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «الوجوه الجديدة في الأهلي (سنة أولى قمة)»، مستعرضًا أسماء سفيان بنجديدة، ومنصف بقرار، وتوفيق محمد، وعلي محمود، وأقطاي عبد الله، وعمر الساعي.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، الموافق 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وتحظى مباراة القمة باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع دخول الفريقين اللقاء برصيد متساوٍ يبلغ 13 نقطة لكل منهما، ما يزيد من أهمية المواجهة في سباق المنافسة على الصدارة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تُنقل مباراة القمة عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، التي تقدم استوديو تحليليًا قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين والجوانب الفنية للمواجهة.