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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الديربي المجنون.. موعد مباراة الأهلي والزمالك الليلة والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسام الحارتي

تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية ببالغ الشغف اللقاء المرتقب الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية، نادي الزمالك ونظيره النادي الأهلي، والذي تقرر إقامته مساء اليوم الأحد، 11 أكتوبر 2026، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويدخل الفريقان اللقاء وفي جعبة كل منهما 13 نقطة من أول 5 جولات، ما يعكس ندية كبيرة وصراعاً شرساً على صدارة الترتيب، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني والأهلي المركز الثالث بفارق الأهداف.

موعد مباراة القمة

اليوم: الأحد 11 أكتوبر 2026.

التوقيت: تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت القاهرة.

الملعب: ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

و تُذاع المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديداً عبر قناتي:

  • OnTime Sports
  • OnTime Sports Max

طاقم التعليق الصوتي

و أعلنت إدارة القنوات الناقلة عن تخصيص كوكبة من أبرز المعلقين الرياضيين للتعليق على القمة عبر القنوات الصوتية المختلفة لضمان تغطية متميزة:

قناة OnTime Sports:

  • القناة الصوتية الأولى: المعلق أيمن الكاشف.
  • القناة الصوتية الثانية: المعلق محمد الشاذلي.

قناة OnTime Sports Max:

  • القناة الصوتية الأولى: المعلق بلال علام.
  • القناة الصوتية الثانية: المعلق مؤمن حسن.

و يسعى كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاث وفرض هيمنته المبكرة على مسار المنافسة في الدوري، حيث استعد الجهازان الفنيان بكل قوة لهذه المواجهة الجماهيرية الكبرى عبر وضع اللمسات التكتيكية النهائية واختيار القوائم الأساسية التي تخوض اللقاء، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع بجميع تفاصيل التحضيرات الفنية والبدنية.

النادي الأهلي الزمالك ستاد القاهرة الدولي ة الدوري المصري

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