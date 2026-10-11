قبل القمة المرتقبة.. كواليس استعدادات الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن استعدادات الأهلي والزمالك للمواجهة المرتقبة بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أهمية فترة التوقف الدولي للفريقين، رغم اختلاف احتياجات كل منهما خلالها.

وأوضح هاني حتحوت خلال برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، أن الزمالك يخوض المباراة باعتباره صاحب الأرض، فيما يدخل الأهلي اللقاء ضيفًا، مشيرًا إلى أن الفريقين يمتلكان الرصيد نفسه، بواقع 13 نقطة لكل منهما، ما يزيد من أهمية المواجهة في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وأشار إلى أن الزمالك تعادل أمام الاتحاد السكندري، بينما حقق الفوز في باقي مبارياته، في حين فقد الأهلي نقطتين بالتعادل أمام المقاولون العرب، بعدما حقق الفوز في مبارياته الأخرى.

هاني حتحوت يوضح اختلاف احتياجات الأهلي والزمالك خلال التوقف

وتطرق حتحوت إلى فترة التوقف الدولي التي امتدت لأكثر من ثلاثة أسابيع، موضحًا أن الفريقين كانا بحاجة إلى هذه الفترة، ولكن لأسباب مختلفة، في ظل ظروف الإعداد التي سبقت انطلاق الموسم.

وأشار إلى أن الزمالك لم يحصل على فترة إعداد طويلة، إذ لم تتجاوز نحو 15 أو 16 يومًا، وهو ما انعكس على الحالة البدنية للفريق خلال المباريات، رغم نجاحه في جمع أكبر عدد ممكن من النقاط وفقًا لنتائجه.

وأضاف أن فترة التوقف مثلت فرصة مهمة للجهاز الفني للزمالك من أجل إعادة ترتيب الأوراق، والعمل على تحسين الجوانب البدنية والفنية، استعدادًا للمرحلة المقبلة من الموسم، التي تبدأ بمواجهة قوية أمام الأهلي.

عموتة يستغل التوقف لتطوير أداء الأهلي

وعلى الجانب الآخر، أوضح هاني حتحوت أن احتياجات الأهلي خلال فترة التوقف كانت مختلفة، رغم امتلاك الفريق الرصيد نفسه من النقاط، لافتًا إلى أن فترة الإعداد لم تكن مكتملة أيضًا بسبب غياب اللاعبين الدوليين الذين أنهوا مشاركتهم في كأس العالم، وهو الأمر الذي سبق أن اشتكى منه المدير الفني الحسين عموتة.

وأكد أن فترة التوقف جاءت بعد خوض الأهلي خمس مباريات رسمية، ما منح الجهاز الفني فرصة أكبر لتقييم أداء الفريق، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تعديل، إلى جانب العمل على تطوير الأداء وتقليل فقدان النقاط خلال المباريات المقبلة.

واختتم حتحوت حديثه بالإشارة إلى أهمية المواجهة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، في ظل سعي كل فريق إلى استغلال فترة التوقف وتحسين مستواه، قبل خوض واحدة من أبرز مباريات الموسم في الدوري المصري الممتاز.