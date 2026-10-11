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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل القمة.. هشام يكن: التعادل نتيجة عادلة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
يارا أمين

علق هشام يكن، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، معربًا عن اعتقاده بأن التعادل سيكون نتيجة عادلة للفريقين.

ونشر هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة قبل انطلاق مباراة القمة، قال فيها: «هنكسب كام يا رجالة، أنا شايف التعادل نتيجة عادلة».

وتأتي تصريحات نجم الزمالك السابق في ظل حالة من الترقب الجماهيري للمواجهة المرتقبة بين القطبين، التي تحظى باهتمام واسع من جماهير الكرة المصرية، نظرًا لأهميتها في مشوار المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك، التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، الموافق 11 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريقان المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية بينهما على مراكز المقدمة، ورغبة كل فريق في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية خلال مشواره في المسابقة.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية في ظل تساوي الأهلي والزمالك في رصيد النقاط قبل انطلاق اللقاء، وهو ما يزيد من حدة المنافسة بين الفريقين، ويجعل نتيجة القمة مؤثرة في حسابات ترتيب الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق المواجهة وبعد نهايتها، بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية، لاستعراض أبرز الجوانب الفنية والخططية، وتحليل أداء اللاعبين وأهم أحداث اللقاء.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة التي تجمع قطبي الكرة المصرية، وسط آمال بأن تشهد المباراة مستوى فنيًا قويًا وأداءً تنافسيًا يليق بتاريخ مواجهات الأهلي والزمالك، في واحدة من أبرز مباريات الموسم الكروي.

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