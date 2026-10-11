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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جولة ميدانية لرئيس الاتحاد الافريقي لإنهاء الاستعدادات للبطولة القارية لكمال الأجسام

فهيم
فهيم
ياسمين تيسير

 قام الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، بعمل جولة ميدانية موسعة وسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بمحافظة الإسكندرية، للوقوف على آخر مستجدات التجهيزات الفنية واللوجستية للنسخة المرتقبة من البطولة الأفريقية لكمال الأجسام واللياقة البدنية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026 بمحافظة الإسكندرية حيث تُقام هذه البطولة القارية الكبرى تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، في تضافر حكومي رفيع المستوى يعكس اهتمام الدولة البالغ بخروج هذا الحدث بالصورة المشرِّفة التي تليق بمكانة مصر الرياضية على الساحتين القارية والدولية.

وشملت جولة الدكتور عادل فهيم، عقد اجتماعات تنسيقية موسعة لضمان تذليل كافة العقبات، حيث التقى بالدكتور وليد رفاعي، مساعد وزير الشباب والرياضة بالإسكندرية، وشَهِد اللقاء مناقشة وإنهاء كافة الترتيبات الإدارية والخدمية الخاصة بالبطولة. 

كما عَقَد د. فهيم اجتماعاً مع الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، لبحث أوجه التعاون وتكامل الجهود ، بما يخدم مستهدفات تنشيط السياحة الرياضية. 

هذا وقد رافق الدكتور عادل فهيم خلال جولة المتابعة وفد رفيع المستوى من الاتحاد واللجنة المنظمة للبطولة يضم كلاً من المهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد، والأستاذ عبد الموجود عبد المجيد المدير المالي للاتحاد، والحكم الدولي محمد محسن سكرتير عام لجنة الحكام العليا, والكابتن محمود علي القائم بأعمال رئيس منطقة الإسكندرية لكمال الأجسام، والكابتن رضا عضو منطقة الإسكندرية، والحكم سامح عضو لجنة حكام الإسكندرية.

وتشهد البطولة حضوراً بارزاً وتاريخياً للدكتور رافائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية (IFBB)، لمتابعة المنافسات التي تجمع أقوى وأبرز أبطال القارة السمراء.

وقد استقر الاختيار على الصالة المغطاة الكبرى بنادي الاتحاد السكندري العريق لاستضافة المنافسات، نظراً للقيمة التاريخية والجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها النادي كأحد أعرق الصروح الرياضية في مصر، وتتسع الصالة لأكثر من 2000 مشجع.

وجاء فتح القاعة الكبرى وتجهيزها بدعم كامل ومساندة وتوفير كافة السبل من محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، الذي سخر إمكانات النادي العريق لإنجاح هذا الحدث، وذلك بناءً على دعم وتوجيه وتنسيق ورعاية ومتابعة مباشرة من المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية لتذليل كافة الإجراءات .

وعلية قرر الدكتور عادل فهيم، فتح المدرجات للجمهور مجاناً بدون اي رسوم دخول بالكامل طوال أيام المنافسات لتوفير مؤازرة جماهيرية كبرى للاعبين. 

وتحدد يوم 5 نوفمبر موعداً للوصول والتسكين وإجراء الميزان الرسمي للاعبين بفندق شيراتون المنتزه، على أن تنطلق المنافسات الرسمية في القاعه المغطاه في نادي الاتحاد السكندري ، يومي 6 و7 نوفمبر 2026 لمختلف الفئات من ناشئين وكبار وأساتذة، في فئات كمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك والماسكُلر فيزيك، حيث سيحصل الفائزون بالمراكز الأولى على كروت الاحتراف الدولية "إيليت برو" (Elite Pro)، بجانب منح كارنيه لاعب دولي معتمد لجميع المشاركين بالبطولة.

ومن جانبه، وجَّه الدكتور عادل فهيم باسمه وباسم مجلس إدارة الاتحاد واللجنة المنظمة، خالص الشكر والتقدير العميق إلى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على دعمه غير المحدود ورعايته للبطولة التي تعكس استراتيجية الوزارة في تمكين مصر كمركز إقليمي لاستضافة البطولات الكبرى.

 كما توجه الدكتور فهيم ببالغ الشكر والامتنان إلى  المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، على مساندته الكبيرة وتوجيهاته المباشرة التي تذلل كافة الصعاب أمام اللجنة المنظمة. 

كما أعرب رئيس الاتحاد عن تقديره الخاص للأستاذ محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على استضافته الكريمة وتوفير كافة الإمكانات بالصالة المغطاة الكبرى لإنجاح هذا المحفل القاري. 

واختتم الدكتور عادل فهيم بتقديم الشكر والتقدير للدكتور وليد رفاعي، مساعد وزير الشباب والرياضة بالإسكندرية، وللدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، على تعاونهم المثمر وتكامل أدوارهم التنفيذية، مما يضمن خروج البطولة بصورة احترافية تُبرز قدرة مصر على التنظيم الرياضي وتدعم تنشيط السياحة الرياضية في مصر.

فهيم كمال الاجسام الاتحاد المصري

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