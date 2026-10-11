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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة كريستال بالاس ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تشكيل كريستال بالاس
تشكيل كريستال بالاس
إسراء أشرف

أعلن الجهاز الفنيان لفريقي كريستال بالاس ونوتنجهام فورست التشكيل الأساسي للمواجهة التي تجمعهما، اليوم الأحد، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026-2027.

ويسعى كريستال بالاس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، بينما يدخل نوتنجهام فورست اللقاء من المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، وفقًا لجدول الترتيب قبل المباراة.

تشكيل كريستال بالاس أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: والتر بينيتيز.

خط الدفاع: جييداي كانفو، كريس ريتشاردز، جيفرسون ليرما.

خط الوسط: تيريك ميتشيل، كوينتين تيمبر، آدم وارتون، عنان خليلي.

خط الوسط الهجومي: يريمي بينو، دايتشي كامادا.

خط الهجوم: يورجن ستراند لارسن.

تشكيل نوتنجهام فورست أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: ماتز سيلس.

خط الدفاع: موريلو، عثمان ديوماندي، نيكو ويليامز.

خط الوسط: دانيال مونوز، كزافييه شلاجر، جيمس ماكاتي، أولي أينا.

خط الوسط الهجومي: دان ندوي، مورجان جيبس وايت.

خط الهجوم: ليام ديلاب.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد عن مراكز مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي.

كريستال بالاس كريستال نوتنجهام نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي

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