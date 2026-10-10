محمد عادل: أسرتي أهلاوية باستثناء شقيقتي.. والتحكيم لم يظلم المنتخب في كأس العالم

أكد الحكم الدولي محمد عادل أن المنتخب المصري لم يظلم خلال مباراة الأرجنتين في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

وقال عادل، خلال حواره مع موقع “صدى البلد”، إن الشعب المصري عاطفي ولا يقبل الهزيمة، مشددا على أن المنتخب قدم أداءً رائعا حتى الدقيقة 82، وأحرز هدفين ولكن خلال الـ 10 دقائق الأخيرة حدث انهيار كامل للمنتخب.

وأضاف أن الحكم كان من الممكن أن يقضي على المنتخب منذ بدايه المباراة، ولكن قراراته كانت سليمة ولم يخطئ، مشددا على أن الحكم أدار المباراة بشكل جيد.

وعن انتماء أسرته الكروي، أكد أن أسرته “أهلاوية”، باستثناء شقيقته وزوجها.

وذكر أنه يفضل العمل التحليلي، مشيرا إلى أنه لن يمانع تحليل المباريات بشكل يضيف للجماهير.

وعن أكثر الفرق تأثرا بالأخطاء التحكيمية، أكد أنه فريق القناة.