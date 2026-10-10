قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في البنوك الآن
مساهمة تهديفية لـ محمد صلاح.. طرابزون سبور يتقدم على سامسون سبور بثلاثية نظيفة بالشوط الأول
عايز أتبسطلي يومين.. محمود الليثي: مش عايز أدخل في صراعات مع حد لحد ما أقابل ربنا
وزير العدل اللبناني: نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب مسار لا رجعة فيه
وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الصحفيين الثلاثاء المقبل
توازن الأولويات.. أيرلندا تقترح خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 %
صفقة أم حرب؟ إسرائيل تترقب قرار ترامب بشأن إيران وسط مخاوف من مفاجأة تقلب الحسابات
مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية
ترامب يجدد شكواه: أنهيت 8 حروب وحررت جميع الرهائن الإسرائيليين ولم أحصل على نوبل
لماذا تتسارع ضربات القلب فجأة؟.. أسباب غير متوقعة
عضو اتحاد المننتجين: صناعة الدواجن تواجه مشكلات تتعلق بالعشوائية وغياب نظام واضح لتنظيم السوق
مدرب حراس القلعة البيضاء: مهدي سليمان الأفضل للزمالك.. والأهم الفوز بالقمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أرسنال وليدز يونايتد

أرسنال ضد ليدز يونايتد
أرسنال ضد ليدز يونايتد
إسراء أشرف

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال وليدز يونايتد بالتعادل السلبي دون أهداف، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ودخل أرسنال اللقاء بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، ساعيًا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز، بينما حاول ليدز يونايتد مباغتة أصحاب الأرض وتهديد مرماهم خلال النصف الأول من المباراة.

إحصائيات الشوط الأول بين أرسنال وليدز يونايتد

شهد الشوط الأول أفضلية ليدز يونايتد في عدد التسديدات، بعدما سدد 7 كرات مقابل 4 تسديدات لأرسنال.

وجاءت تسديدات ليدز الأكثر خطورة، إذ وصلت 3 كرات إلى المرمى، مقابل تسديدة واحدة فقط لأرسنال، كما حصل الضيوف على فرصتين محققتين للتسجيل، مقابل فرصة واحدة للفريق اللندني.

تشكيل أرسنال أمام ليدز يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، إزري كونسا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: ديكلان رايس، مايلز لويس سكيلي، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: نوني مادويكي، بوكايو ساكا، كاي هافيرتز.

وينتظر الفريقان الشوط الثاني لحسم المواجهة، في ظل حاجة أرسنال إلى استغلال فرصه الهجومية، بينما يأمل ليدز يونايتد في ترجمة أفضليته النسبية إلى أهداف والخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الإمارات.

أرسنال ليدز آرسنال ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

صحة العظام

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

ترشيحاتنا

جانب من الاعمال

الإسكان: تخصيص 385 قطعة أرض لأهالي «الرابية» ضمن جهود توفيق الأوضاع بمدينة الشروق

الذهب

طفرة تجارة الذهب تمنح كبرى البنوك العالمية مكاسب استثنائية بـ5 مليارات دولار

التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا

1.6 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا خلال 8 أشهر

بالصور

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

فستان كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

المزيد