التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أرسنال وليدز يونايتد

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال وليدز يونايتد بالتعادل السلبي دون أهداف، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ودخل أرسنال اللقاء بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، ساعيًا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز، بينما حاول ليدز يونايتد مباغتة أصحاب الأرض وتهديد مرماهم خلال النصف الأول من المباراة.

إحصائيات الشوط الأول بين أرسنال وليدز يونايتد

شهد الشوط الأول أفضلية ليدز يونايتد في عدد التسديدات، بعدما سدد 7 كرات مقابل 4 تسديدات لأرسنال.

وجاءت تسديدات ليدز الأكثر خطورة، إذ وصلت 3 كرات إلى المرمى، مقابل تسديدة واحدة فقط لأرسنال، كما حصل الضيوف على فرصتين محققتين للتسجيل، مقابل فرصة واحدة للفريق اللندني.

تشكيل أرسنال أمام ليدز يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، إزري كونسا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: ديكلان رايس، مايلز لويس سكيلي، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: نوني مادويكي، بوكايو ساكا، كاي هافيرتز.

وينتظر الفريقان الشوط الثاني لحسم المواجهة، في ظل حاجة أرسنال إلى استغلال فرصه الهجومية، بينما يأمل ليدز يونايتد في ترجمة أفضليته النسبية إلى أهداف والخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الإمارات.