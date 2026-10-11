سعيد العويران: سأحضر مباراة القمة في ستاد القاهرة.. وأتوقع انتهاء المواجهة بالتعادل

أكد سعيد العويران، نجم المنتخب السعودي السابق، تشجيعه لنادي الزمالك، معربًا عن تمنياته بأن تشهد مباراة القمة أمام الأهلي مواجهة قوية ومثيرة وغزيرة الأهداف.

وقال العويران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستاد المحور»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم، إنه يتقدم بخالص التعازي في وفاة الكابتن نصر إبراهيم، نجم الكرة المصرية السابق.

وأضاف نجم المنتخب السعودي السابق أنه يتمنى أن تخرج مباراة القمة بصورة تليق بالكرة المصرية، وأن تشهد تسجيل العديد من الأهداف، مشيرًا إلى أن الزمالك يسير بخطى ثابتة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح العويران أنه يشجع الزمالك، متوقعًا انتهاء مباراة القمة بالتعادل بين الفريقين، في ظل ترقبه للمواجهة المرتقبة بين القطبين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه سيحرص على مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك من مدرجات استاد القاهرة الدولي، كاشفًا عن نيته حمل علم الزمالك خلال اللقاء، في إشارة إلى مساندته للفريق الأبيض.