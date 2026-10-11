أخبار التوك شو| الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم.. تحذيرات من البرد والأمطار بسبب «النينيو»..مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ تكشف ملامح التحول الاقتصادي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

أكدت الدكتورة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف نقل الاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار المالي والنقدي إلى مرحلة النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي في بداية عام 2027.

باحث سياسي: مصر لها دور محوري مهم على الصعيد الإقليمي والدولي.. والسياسة الخارجية المصرية متوازنة

قال عامر تمام الكاتب والباحث السياسي، إنّ القوة الناعمة المصرية كانت حاضرة بقوة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية المصرية الرصينة والهادئة والمتوازنة والعلاقات الدبلوماسية التي تنتهجها القاهرة كانت من الأسباب الرئيسية وراء حفاوة الاستقبال في المحطات الثلاث للزيارة.

من الإنتاج إلى الأسعار.. تحديات تنظيم سوق الدواجن في مصر

في سوق تتأثر أسعاره بحجم المعروض وتكلفة الإنتاج وحركة التداول، تبرز تساؤلات حول آليات تنظيم صناعة الدواجن في مصر، ومدى القدرة على تحديد حجم الإنتاج الفعلي من الدواجن والبيض، في ظل ما يصفه منتجون بغياب نظام دقيق لحصر الكميات المنتجة، وبين تأثير كبار المنتجين على حركة السوق وتعطل إنشاء بورصة متخصصة بسبب نزاع قضائي، يعود ملف تنظيم صناعة الدواجن إلى الواجهة، وسط مطالب بوضع آليات أكثر شفافية لضبط التداول ومتابعة الأسعار.

مستشار وزير الدفاع اليمني: معركتنا مع الحوثيين مصيرية

قال العميد محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني، إنّ الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية تأتي في إطار معركة مصيرية في مواجهة الإرهاب العابر للحدود، لافتًا، إلى أن الميليشيات الحوثية تستهدف المملكة انطلاقًا من دوافع عقائدية وأيديولوجية وعدائية تاريخية.

تعزيز التعاون.. تفاصيل البيان الختامي المشترك بين مصر وإندونيسيا

بيان مصري إندونيسي مشترك: الالتزام بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق السياسي وتفعيل الآليات الثنائية القائم

الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي يؤكدان التزامهما بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي

عرضت قناة “إكسترا نيوز” عاجلا للبيان المشترك بشأن الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية إندونيسيا.

البنزين والسولار.. تعرف على حقيقة زيادة الأسعار

في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير أسعار الطاقة على ميزانية الأسرة المصرية، عادت شائعات زيادة أسعار البنزين إلى الواجهة، لتثير تساؤلات المواطنين بشأن احتمالات تحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

هل يحمل الشتاء مفاجآت قاسية؟..تحذيرات من البرد والأمطار بسبب «النينيو»

تتزايد التساؤلات بشأن طبيعة الشتاء المقبل في مصر، وسط تحذيرات من تأثيرات التغيرات المناخية وظاهرة «النينيو» على أنماط الطقس عالميًا، وما قد يصاحبها من تقلبات جوية حادة وموجات برودة وأمطار غزيرة في بعض المناطق، وهو ما يثير مخاوف بشأن تأثير هذه التغيرات على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي.

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك.. فيديو

أكد الناقد الرياضي مصطفى يحيى أن مواجهة الزمالك والأهلي المرتقبة تحمل حسابات مختلفة للفريقين، مشيرا إلى أن الزمالك يدخل اللقاء بأريحية نفسية أكبر، بينما يتحمل الأهلي ضغوطًا إضافية في ظل أهمية المباراة وتأثير نتيجتها على مشواره في الدوري.

