كارثة في سوق الدواجن.. 80% من الإنتاج تحت سيطرة كبار المنتجين.. فمن يحكم الأسعار؟

تحدث راضي أحمد عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن صناعة الدواجن في مصر تعيش حالة من المشاكل والعشوائية.

صناعة الدواجن بمصر

وتابع راضي أحمد عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج اليوم هنا القاهرة، المذاع عبر قناة مودرن أم تي اي، أن :"مافيش سيستم في مصر واتحدى اي حد يقولي حجم إنتاج مصر من البيض والدواجن"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لأنه لا يوجد أي سيستم ومحدش يقدر يحكم الإنتاج في مصر.

وأشار راضي أحمد عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إلى أن لا يوجد نظام ثابت في صناعة الدواجن في مصر، متابعا أن كبار المنتجين هم من يتحكم في السعر ونسبتهم من حجم الإنتاج 80%.

وعن سبب تعطل انشاء بورصة الدواجن في مصر، كشف راضي أحمد عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن أن هناك خلاف بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ومحافظ القليوبية وهذا الأمر تطور لنزاع قضائى حاليا.