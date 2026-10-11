الخارجية توجه بنقل جثمان المواطنة ضحية الاعتداء على مطار الملك خالد لمصر

الأحد 11/أكتوبر/2026 - 01:51 م 10/11/2026 1:51:25 PM

عرضت قناة إكسترا خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الخارجية تنعى المواطنة المصرية ضحية الاعتداء على مطار الملك خالد بـ الرياض.



وتكرر وزارة الخارجية الإدانة الشديدة لاستمرار الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية .



وتؤكد وزارة الخارجية استنكارها البالغ لتلك الاعتداءات السافرة والتصرفات غير المسؤولة.

ووجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي السفارة والقنصلية بالرياض لمتابعة نقل جثمان المواطنة المصرية إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.



كما وجه وزير الخارجية، السفير والقنصل بالرياض بزيارة المصابين بالمستشفيات السعودية وإجراء الاتصالات مع أسرهم وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.

