"الخارجية الأوزبكية" تدين بشدة "الهجوم المميت" على مطار الملك خالد الدولي بالرياض

أعربت وزارة خارجية أوزبكستان، عن صدمتها البالغة وإدانتها الشديدة للهجوم المميت الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والذي أسفر عن خسارة مأساوية لأرواح بريئة وإصابة مدنيين.. مؤكدة أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويجب أن تتوقف فوراً؛ إذ تظل حماية أرواح المدنيين وسلامة البنية التحتية الحيوية أولوية قصوى.

ودعت الخارجية الأوزبكية- في بيان، وزعته سفارتها بالقاهرة، اليوم- إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد وتسوية الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، وفقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم، وتمنياتها للمصابين الشفاء العاجل والكامل، ومؤكدة مجدداً دعمها الثابت لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها وأمنها وتضامنها الصادق مع الشعب والحكومة في المملكة، وتجدد التأكيد على التزامها بالسلام والاستقرار والأمن في المنطقة.