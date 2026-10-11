الاتحاد الأوروبي يحذر من تصعيد خطير بعد الهجوم على مطار الرياض

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد من أن الهجوم الحوثي الأخير على مطار الرياض يمثل "تصعيداً خطيراً"، واصفة إياه بأنه الهجوم الأكثر دموية على المنشأة حتى الآن.

وقالت فون دير لاين على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إن الهجوم الحوثي الأكثر دموية حتى الآن على مطار الرياض يمثل تصعيداً خطيراً".

وقالت: "قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم"، معربة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية وشعبها.

وحذرت فون دير لاين من أن الهجمات تساهم في تزايد عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت: "إن هذه الهجمات التي تشنها الجماعات التابعة لإيران تدفع المنطقة إلى دوامة من العنف".

كما سلطت الضوء على العواقب الأوسع نطاقاً على النقل الدولي والبنية التحتية للطاقة.

وأضافت: "إنهم يزعزعون استقرار مراكز النقل والطاقة العالمية الحيوية بموجة صدمية تنتشر في جميع أنحاء العالم".

ودعت فون دير لاين إلى وضع حد فوري للعنف الذي يستهدف المدنيين، قائلة: "يجب أن تتوقف هذه الهجمات القاتلة على المدنيين على الفور".

وبحسب هيئة الطيران المدني السعودية، فقد أسفر الهجوم على المطار عن مقتل أربعة سعوديين، ومواطنين بنغلاديشيين اثنين، وشخص واحد من كل من مصر والولايات المتحدة والأردن وسوريا وفلسطين والسودان.

ويتلقى المصابون العلاج في المستشفيات، وبعضهم في حالة حرجة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في وقت سابق أنه تم تعليق عمليات المطار مؤقتًا بعد الهجوم، بينما قام المسؤولون بتقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق المطار.

وتسبب تعليق الرحلات في تعطيل حركة الطيران، ونُصح المسافرون بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. كما ألغت الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها المتجهة إلى الرياض يوم السبت ورحلات العودة، مُعللة ذلك بإغلاق المطار.