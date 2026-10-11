رئيس وزراء كندا: لا يوجد أي مبرر لشن هجمات ضد البنية التحتية المدنية في السعودية

أدان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ، اليوم /الأحد/ ، الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.. مشددا على أنه "لا يوجد أي مبرر لشن هجمات ضد البنية التحتية المدنية، ولا يمكن لأي هدف سياسي أو عسكري أن يبرر الاستهدف المتعمد للأبرياء".

ووصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني - في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي - الهجمات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، خاصة الهجوم ضد مطار الملك خالد الدولي بالرياض، "بالمقيتة".

وقال كارني إن "بلاده تدين أعمال العنف الطائشة هذه بأشد العبارات الممكنة"، معبرا عن خالص تعازيه لأسر القتلى وتمنياته بالشفاء التام للجرحى.