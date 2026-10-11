رئيس وزراء ماليزيا يدين الهجوم على مطار الرياض ويؤكد التضامن مع السعودية

أدان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بشدة الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وأسفر عن سقوط قتلى وإصابة مئات الأشخاص.

وأعرب رئيس الوزراء الماليزي - في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، اليوم /الأحد/ - عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تضامن ماليزيا الكامل مع المملكة العربية السعودية وشعبها في ظل الظروف الراهنة.

وقال إنه لا يمكن تبرير الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، محذرًا من أن تعريض حياة الأبرياء للخطر لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة التي خلفها الصراع، وامتداد تداعياته إلى مناطق ينبغي أن تظل بمنأى عنه، معربًا عن أمله في أن تسود الجهود الدبلوماسية والحكمة، بما يحول دون اتساع رقعة الصراع وتصاعده.

وفي بيان صدر اليوم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي، أمس /السبت/، أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين.