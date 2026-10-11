لبنان يدين استهداف مطار الملك خالد الدولي ويؤكد تضامنه الكامل مع السعودية

أدان لبنان ، بأشد العبارات ، الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض ، وأدى إلى مقتل 12 مدنيًا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ، في بيان، أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنيين يشكل انتهاكًا سافرًا لمبادئ القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وجددت الخارجية اللبنانية رفضها القاطع للمساس بسيادة المملكة العربية السعودية وأمنها وسلامتها، معربة عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة وشعبها، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.