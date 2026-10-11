الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض ويؤكد تضامنه مع السعودية

أدان الاتحاد الأوروبي ، بشدة ، الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض ، واصفًا هذا الهجوم بأنه "عمل إرهابي مروع ".

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم الأحد، "لا يمكن تبرير الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية" .. مؤكدا تضامنه مع المملكة العربية السعودية، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار الاتحاد إلى استمرار التواصل الوثيق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لافتًا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، غدًا الاثنين، تصاعد التوترات في المنطقة.