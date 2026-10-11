الأرصاد تحذر من أمطار قد تصل إلى حد السيول في هذه المناطق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على بعض مناطق جنوب سيناء، فيما يكون معتدل الحرارة في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح البلد».

وتوقعت الأرصاد حدوث شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، مع احتمالية أن تغزر وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتشمل فرص سقوط الأمطار أيضًا مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون متوسطة على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تبلغ 30 درجة والصغرى 20 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية الغربية 27 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى، بينما تسجل مناطق شمال الصعيد 31 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

أما جنوب الصعيد، فتصل درجة الحرارة العظمى إلى 38 درجة، والصغرى إلى 23 درجة.