خريطة الأمطار.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية في طقس اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، محذرة المواطنين من التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تشهد البلاد أجواء متباينة بين نهار مائل للحرارة وليلا لطيفا، مما يستوجب متابعة حالة الطقس أولاً بأول لضمان سلامة الجميع وتجنب أي تأثيرات سلبية للتقلبات الجوية القادمة في مختلف المحافظات.



حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى أنه سيكون خريفي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

شبورة ونشاط رياحي أبرز الظواهر الجوية اليوم

حذّرت الهيئة من انتشار شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا.

الظواهر الجوية

وأشارت إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

نسب هطول الأمطار على المحافظات

لفتت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من جنوب الصعيد قد تغزر وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

هطول الأمطار

وأشارت إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق على فترات متقطعة.

خريطة الأمطار

وأضافت أن هناك فرص ضعيفة جدًا لهطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من البرق والرياح الهابطة

نبهت الهيئة إلى احتمالية مصاحبة السحب الرعدية لبعض الظواهر الجوية الخطرة، أبرزها نشاط الرياح القوية الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، فضلًا عن حدوث ضربات البرق في بعض المناطق.

السحب الرعدية

وناشدت التوقعات المواطنين توخي الحذر خلال فترات نشاط السحب الرعدية، خاصة في المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية للاطلاع على أي تحديثات بشأن حالة الطقس.



درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة عن درجات الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات، وتأتي على النحو التالي:

- درجات الحرارة اليوم في القاهرة: العظمى 30، والصغرى 20.

- درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية: العظمى 27، والصغرى 20.

درحات الحرارة

- درجات الحرارة اليوم في الإسماعيلية: العظمى 31، والصغرى 19.

- درجات الحرارة اليوم في مطروح: العظمى 26، والصغرى 17.

- درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ: العظمى 33، والصغرى 25.

- درجات الحرارة اليوم في أسوان: العظمى 39، والصغرى 24.