حالة الطقس المتوقعة من السبت إلى الأربعاء .. أمطار خفيفة وشبورة مائية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، بداية من السبت ١٠ أكتوبر إلى الاربعاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦، حيث توقعت أن يسود البلاد طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تميل إلى الاعتدال خلال أول الليل، بينما يصبح الطقس مائلًا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، ما يساهم في تلطيف الأجواء ليلًا.

شبورة مائية على الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة.

فرص أمطار رعدية

كما أشارت التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر حتى الاثنين 12 أكتوبر، وذلك على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال فترة التوقعات بين:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 30 إلى 31 درجة للعظمى، و19 إلى 20 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: من 26 إلى 28 درجة للعظمى، و18 إلى 19 درجة للصغرى.

- شمال الصعيد: من 31 إلى 33 درجة للعظمى، و17 إلى 19 درجة للصغرى.

- جنوب الصعيد: من 39 إلى 41 درجة للعظمى، و24 إلى 26 درجة للصغرى.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أهمية متابعة النشرات والتحديثات اليومية بشأن حالة الطقس، خاصة مع اختلاف التوقعات خلال هذه الفترة من العام، محذرة المواطنين من التقلبات الجوية المفاجأة .