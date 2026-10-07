الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى على القاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الخميس/، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.. فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة في أول الليل، ومائلًا للبرودة في آخره.

كما توقع الخبراء أن تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، إلى جانب فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، فتكون مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 19

العاصمة الإدارية 31 18

6 اكتوبر 31 18

بنها 30 19

دمنهور 29 18

وادى النطرون 29 18

كفر الشيخ 28 18

بلطيم 27 18

المنصورة 29 19

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 28 18

طنطا 28 18

دمياط 26 20

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 18

السويس 30 19

العريش 28 19

رفح 27 18

رأس سدر 32 21

نخل 29 14

كاترين 25 12

الطور 31 21

طابا 26 17

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 33 24

الإسكندرية 27 20

العلمين 27 19

مطروح 26 18

السلوم 26 17

سيوة 29 16

رأس غارب 31 23

سفاجا 32 24

مرسى علم 34 25

شلاتين 36 26

حلايب 32 25

أبو رماد 33 25

مرسى حميرة 35 24

أبرق 36 25

جبل علبة 33 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 32 17

أسيوط 32 17

سوهاج 34 19

قنا 37 22

الأقصر 36 21

أسوان 37 23

الوادى الجديد 34 20

أبوسمبل 38 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 40 30

المدينة 41 29

الرياض 40 26

المنامة 37 30

أبوظبى 40 30

الدوحة 39 30

الكويت 43 27

دمشق 26 14

بيروت 27 23

عمان 28 17

القدس 25 16

غزة 27 20

بغداد 35 26

مسقط 33 30

صنعاء 27 12

الخرطوم 39 29

طرابلس 30 23

تونس 32 21

الجزائر 27 20

الرباط 25 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 22 08

إسطنبول 24 13

إسلام آباد 29 20

نيودلهى 35 24

جاكرتا 34 25

بكين 28 10

كوالالمبور 35 25

طوكيو 26 17

أثينا 25 13

روما 24 19

باريس 21 10

مدريد 22 13

برلين 17 08

لندن 16 09

مونتريال 15 10

موسكو 14 09

نيويورك 24 14

واشنطن 27 12

نواكشوط 32 26

أديس أبابا 25 12