أمطار بنسبة 30%.. حالة الطقس اليوم وتحذير من الأرصاد

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس أجواء خريفية ، مع توقعات بسقوط الأمطار على بعض المناطق، ويترقب الجميع موعد فصل الشتاء2026 بعد بدء الأجواء الباردة ليلاً خلال فترة الخريف.

حالة الطقس اليوم الخميس

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يميل الطقس للبرودة في أول الليل، ويصبح مائلًا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

أمطار بنسبة 30%

وأشارت الأرصاد الجويةإلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث نحو 10%، على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

شبورة مائية

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية صباحًا، تبدأ من الساعة 4 فجرا وحتى 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية

القاهرة الكبرى والوجه البحري

​القاهرة: الصغرى 19 والعظمى 30.

​العاصمة الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 31.

​6 أكتوبر: الصغرى 18 والعظمى 31.

​بنها: الصغرى 19 والعظمى 30.

​دمنهور: الصغرى 18 والعظمى 29.

​وادي النطرون: الصغرى 18 والعظمى 29.

​كفر الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 28.

​بلطيم: الصغرى 18 والعظمى 27.

​المنصورة: الصغرى 19 والعظمى 29.

​الزقازيق: الصغرى 19 والعظمى 29.

​شبين الكوم: الصغرى 18 والعظمى 28.

​طنطا: الصغرى 18 والعظمى 28.

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مدن السواحل الشمالية

​الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 27.

​العلمين: الصغرى 19 والعظمى 27.

​مطروح: الصغرى 18 والعظمى 26.

​السلوم: الصغرى 17 والعظمى 26.

​دمياط: الصغرى 20 والعظمى 26.

​بورسعيد: الصغرى 23 والعظمى 28.

​سيوة: الصغرى 16 والعظمى 29.

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مدن القناة وشمال سيناء

​الإسماعيلية: الصغرى 18 والعظمى 31.

​السويس: الصغرى 19 والعظمى 30.

​العريش: الصغرى 19 والعظمى 28.

​رفح: الصغرى 18 والعظمى 27.

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جنوب سيناء

​رأس سدر: الصغرى 21 والعظمى 32.

​نخل: الصغرى 14 والعظمى 29.

​كاترين: الصغرى 12 والعظمى 25.

​الطور: الصغرى 21 والعظمى 31.

​طابا: الصغرى 17 والعظمى 26.

​شرم الشيخ: الصغرى 25 والعظمى 32.

​

مدن البحر الأحمر

​الغردقة: الصغرى 24 والعظمى 33.

​رأس غريب: الصغرى 23 والعظمى 31.

​سفاجا: الصغرى 24 والعظمى 32.

​مرسى علم: الصغرى 25 والعظمى 34.

​شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 36.

​حلايب: الصغرى 25 والعظمى 32.

​أبو رماد: الصغرى 25 والعظمى 33.

​رأس حدربة: الصغرى 25 والعظمى 32.

​مرسى حميرة: الصغرى 24 والعظمى 35.

​أبرق: الصغرى 25 والعظمى 36.

​جبل علبة: الصغرى 24 والعظمى 33.

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شمال الصعيد

​الفيوم: الصغرى 18 والعظمى 31.

​بني سويف: الصغرى 18 والعظمى 31.

​المنيا: الصغرى 17 والعظمى 32.

​أسيوط: الصغرى 17 والعظمى 32.

​

جنوب الصعيد

​سوهاج: الصغرى 19 والعظمى 34.

​قنا: الصغرى 22 والعظمى 37.

​الأقصر: الصغرى 21 والعظمى 36.

​أسوان: الصغرى 23 والعظمى 37.

​الوادي الجديد: الصغرى 20 والعظمى 34.

​أبو سمبل: الصغرى 24 والعظمى 38.