قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: دعم الفلاح والأمن الغذائي في مقدمة أجندة زراعة الشيوخ
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
أمطار بنسبة 30%.. حالة الطقس اليوم وتحذير من الأرصاد
الرئيس السيسي يعلن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
خارجية الاحتلال: القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسيا يغادرون إسرائيل
عهدة هترجع للوزارة.. 10 تعليمات لطلاب أولى ثانوي للحفاظ على التابلت حتى انتهاء المرحلة الثانوية
استعدادات مكثفة لموعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
هل يتكرر سيناريو أوبئة الماضي؟.. حقيقة انتشار الطاعون مرة أخرى
الحكومة: «منتدى مصر 2026» يستهدف رصد نبض الشارع وصياغة قرارات تلبي تطلعات المواطنين
الرئيس السيسي يوقع في دفتر التشريفات بالقصر الرئاسي الكوري الجنوبي
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 399 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار اليوم.. تفاصيل طقس الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار بنسبة 30%.. حالة الطقس اليوم وتحذير من الأرصاد

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس أجواء خريفية ، مع توقعات بسقوط الأمطار على بعض المناطق، ويترقب الجميع موعد فصل الشتاء2026 بعد بدء الأجواء الباردة ليلاً خلال فترة الخريف.

حالة الطقس اليوم الخميس

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يميل الطقس للبرودة في أول الليل، ويصبح مائلًا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا والظواهر الجوية المتوقعة.. انخفاض درجات الحرارة ورياح تلطف الأجواء - الوطن

أمطار بنسبة 30%

وأشارت الأرصاد الجويةإلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث نحو 10%، على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

شبورة مائية

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية صباحًا، تبدأ من الساعة 4 فجرا وحتى 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس غدًا الخميس حتى الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.. ودرجات الحرارة المتوقعة – الأسبوع

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية

القاهرة الكبرى والوجه البحري

​القاهرة: الصغرى 19 والعظمى 30.

​العاصمة الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 31.

​6 أكتوبر: الصغرى 18 والعظمى 31.

​بنها: الصغرى 19 والعظمى 30.

​دمنهور: الصغرى 18 والعظمى 29.

​وادي النطرون: الصغرى 18 والعظمى 29.

​كفر الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 28.

​بلطيم: الصغرى 18 والعظمى 27.

​المنصورة: الصغرى 19 والعظمى 29.

​الزقازيق: الصغرى 19 والعظمى 29.

​شبين الكوم: الصغرى 18 والعظمى 28.

​طنطا: الصغرى 18 والعظمى 28.

مدن السواحل الشمالية

​الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 27.

​العلمين: الصغرى 19 والعظمى 27.

​مطروح: الصغرى 18 والعظمى 26.

​السلوم: الصغرى 17 والعظمى 26.

​دمياط: الصغرى 20 والعظمى 26.

​بورسعيد: الصغرى 23 والعظمى 28.

​سيوة: الصغرى 16 والعظمى 29.

مدن القناة وشمال سيناء

​الإسماعيلية: الصغرى 18 والعظمى 31.

​السويس: الصغرى 19 والعظمى 30.

​العريش: الصغرى 19 والعظمى 28.

​رفح: الصغرى 18 والعظمى 27.

جنوب سيناء

​رأس سدر: الصغرى 21 والعظمى 32.

​نخل: الصغرى 14 والعظمى 29.

​كاترين: الصغرى 12 والعظمى 25.

​الطور: الصغرى 21 والعظمى 31.

​طابا: الصغرى 17 والعظمى 26.

​شرم الشيخ: الصغرى 25 والعظمى 32.

مدن البحر الأحمر

​الغردقة: الصغرى 24 والعظمى 33.

​رأس غريب: الصغرى 23 والعظمى 31.

​سفاجا: الصغرى 24 والعظمى 32.

​مرسى علم: الصغرى 25 والعظمى 34.

​شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 36.

​حلايب: الصغرى 25 والعظمى 32.

​أبو رماد: الصغرى 25 والعظمى 33.

​رأس حدربة: الصغرى 25 والعظمى 32.

​مرسى حميرة: الصغرى 24 والعظمى 35.

​أبرق: الصغرى 25 والعظمى 36.

​جبل علبة: الصغرى 24 والعظمى 33.

شمال الصعيد

​الفيوم: الصغرى 18 والعظمى 31.

​بني سويف: الصغرى 18 والعظمى 31.

​المنيا: الصغرى 17 والعظمى 32.

​أسيوط: الصغرى 17 والعظمى 32.

جنوب الصعيد

​سوهاج: الصغرى 19 والعظمى 34.

​قنا: الصغرى 22 والعظمى 37.

​الأقصر: الصغرى 21 والعظمى 36.

​أسوان: الصغرى 23 والعظمى 37.

​الوادي الجديد: الصغرى 20 والعظمى 34.

​أبو سمبل: الصغرى 24 والعظمى 38.

حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا موعد سقوط الامطار حالة الطقس الارصاد الجوية موعد الشتاء موعد فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

الجنيه الذهب

نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

تظلم بطاقة التموين

لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ترشيحاتنا

Tyson

رحلة أسطورة الملاكمة مايك تايسون في مسلسل «Tyson».. تفاصيل

في ذكرى رحيله.. طلعت زكريا فنان ترك بصمة لا تُنسى في الكوميديا المصرية

في ذكرى رحيله.. طلعت زكريا فنان ترك بصمة لا تُنسى في الكوميديا المصرية

إلهام شاهين

إلهام شاهين ضيف شرف «ميعاد عشا».. صور

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد