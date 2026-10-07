الأرصاد: أجواء خريفية وأمطار رعدية حتى الثلاثاء.. والعظمى 41 درجة بجنوب الصعيد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية خلال الفترة من غد الخميس حتى الثلاثاء 13 أكتوبر، مع تفاوت في درجات الحرارة بين مناطق الجمهورية، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، إلى جانب نشاط للرياح وتكوّن الشبورة المائية في ساعات الصباح، فيما تصل درجات الحرارة العظمى إلى 41 درجة على جنوب الصعيد.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن طقس الخميس 8 أكتوبر يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتة إلى أن الأجواء ليلًا تكون معتدلة الحرارة في أول الليل، وتميل إلى البرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أن شبورة مائية تتكون صباحًا من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار يوم الخميس تتركز على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حيث تتهيأ فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث نحو 30%، وذلك على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة، بنسبة حدوث نحو 10%، على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن الرياح تنشط يوم الخميس على أغلب أنحاء الجمهورية، بما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين.

وبشأن حالة الطقس خلال الفترة من الجمعة 9 أكتوبر وحتى الاثنين 12 أكتوبر .. قالت شاكر إن فرص سقوط الأمطار تستمر على بعض المناطق، حيث تتهيأ فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، ومناطق من محافظة البحر الأحمر، إلى جانب مناطق من سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت أن الرياح تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء اعتبارًا من الجمعة 9 أكتوبر وحتى الثلاثاء 13 أكتوبر، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 9 أكتوبر وحتى الثلاثاء 13 أكتوبر ، أوضحت شاكر أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 30 و31 درجة، بينما تتراوح الصغرى بين 19 و20 درجة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح بين 26 و28 درجة للعظمى، وبين 19 و20 درجة للصغرى، في حين تتراوح درجات الحرارة على شمال الصعيد بين 31 و33 درجة للعظمى، وبين 18 و19 درجة للصغرى.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة على جنوب الصعيد تظل الأعلى خلال هذه الفترة، حيث تتراوح العظمى بين 39 و41 درجة، بينما تتراوح الصغرى بين 24 و26 درجة.

وناشدت شاكر المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة التحديثات المستمرة التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تطورات الحالة الجوية.