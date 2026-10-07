الأرصاد : أجواء خريفية مستقرة غدا.. وفرص أمطار متفاوتة بدءًا من الجمعة على سيناء والبحر الأحمر والصعيد

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية المستقرة بشكل كبير على معظم محافظات الجمهورية غدًا /الخميس/ مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خاصة خلال ساعات النهار وتحديدا وقت الظهيرة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الطقس غدا سيكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ومائلا للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية والسواحل الشمالية ما بين 27 و28 درجة بينما تسجل على جنوب الصعيد ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية.

وأوضحت أن الأجواء خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، ستكون معتدلة وستميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر خاصة خلال فترة الفجر، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 18 و19 درجة مئوية، وتكون أقل من ذلك في المدن الجديدة؛ مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح خلال فترات المساء وساعات الليل على أغلب المحافظات تتراوح سرعاتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء وزيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة مع احتمال إثارة بعض الأتربة والرمال في مناطق من حلايب وشلاتين.

وحول فرص سقوط الأمطار، قالت غانم "إن فرص الأمطار لا تزال قائمة غدا، إلا أنها ستكون في مجملها خفيفة وقد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث تصل إلى 30% على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري".

وأضافت "أن هناك فرصا ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب الوجه البحري، وقد تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى"، مؤكدة أن فرص الأمطار على المناطق الداخلية تظل ضعيفة بينما تكون خفيفة وقد تكون متوسطة على السواحل الشمالية، بما يتناسب مع طبيعة الأجواء الخريفية المستقرة.

وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، أوضحت غانم أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة ومؤهلة لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه خاصة مع فترة الإجازة الممتدة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية على منطقة خليج السويس مع ارتفاعات للأمواج تتراوح بين مترين إلى 3 أمتار، بينما تصل ارتفاعات الأمواج في البحر الأحمر بشكل عام إلى نحو 5ر2 متر، داعية إلى توخي الحذر خلال الأنشطة البحرية في هذه المناطق.

ولفتت إلى استمرار ظهور الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، موضحة أنها تختفي سريعا مع سطوع أشعة الشمس.

ونصحت المواطنين باختيار نوعية الملابس بعناية خلال فترات الليل والصباح الباكر، موضحة أن الملابس الصيفية ذات الأكمام أو ارتداء قطعة أو قطعتين من الملابس قد يكون مناسبا لطبيعة الأجواء خلال هذه الفترات، مع أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من يوم الجمعة سوف تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي، بما يؤدي إلى ظهور فرص لسقوط الأمطار على مناطق مختلفة من الجمهورية.

وأوضحت أن فرص الأمطار ستكون مؤثرة في مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وأجزاء من محافظات الصعيد، وقد تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والرعدية، مشددة على ضرورة الاهتمام بهذه الأمطار نظرا للطبيعة الجبلية والجغرافية المختلفة لهذه المناطق.

وأكدت أهمية متابعة النشرات الجوية والتحذيرات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع فرص الأمطار التي قد تشهدها بعض المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة.