قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: مد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر
مرتبات أكتوبر 2026.. جدول ومواعيد الصرف للعاملين بالجهاز الإداري
الرئيس السيسي: لدينا إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا
فريق هيثم حسن.. مدرب سيلتك يحسم مستقبله بعد 3 هزائم متتالية
الجامع الأزهر يعلن تعليق أنشطته غدًا الخميس بمناسبة إجازة نصر أكتوبر
الرئيس السيسي يدعو لإنشاء منطقة صناعية كورية داخل اقتصادية قناة السويس
نفاد تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في القمة
مبابي يثير الجدل مجددًا.. تدريب منفرد ورحلة مفاجئة إلى باريس
في ذكرى وفاته.. من هو عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الذي جمع بين الفقه والإصلاح
الرئيس السيسي يبحث مع رؤساء وممثلي مجتمع الأعمال لكوريا فرص الاستثمار في مصر
إعلامي: الأهلي يتحرك لضم حسام عبدالمجيد.. و1.5 مليون يورو تحسم الصفقة
اللواء بحري أحمد الصادق لـ "صدى البلد": أغلقنا باب المندب 3 أشهر.. ونفذنا خطة الخداع الاستراتيجي بالتوجه إلى باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : أجواء خريفية مستقرة غدا.. وفرص أمطار متفاوتة بدءًا من الجمعة على سيناء والبحر الأحمر والصعيد

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية المستقرة بشكل كبير على معظم محافظات الجمهورية غدًا /الخميس/ مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خاصة خلال ساعات النهار وتحديدا وقت الظهيرة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الطقس غدا سيكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ومائلا للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى تتراوح بين 29 و30 درجة مئوية والسواحل الشمالية ما بين 27 و28 درجة بينما تسجل على جنوب الصعيد ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية.

وأوضحت أن الأجواء خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، ستكون معتدلة وستميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر خاصة خلال فترة الفجر، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 18 و19 درجة مئوية، وتكون أقل من ذلك في المدن الجديدة؛ مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح خلال فترات المساء وساعات الليل على أغلب المحافظات تتراوح سرعاتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء وزيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة مع احتمال إثارة بعض الأتربة والرمال في مناطق من حلايب وشلاتين.

وحول فرص سقوط الأمطار، قالت غانم "إن فرص الأمطار لا تزال قائمة غدا، إلا أنها ستكون في مجملها خفيفة وقد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث تصل إلى 30% على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري".

وأضافت "أن هناك فرصا ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وجنوب الوجه البحري، وقد تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى"، مؤكدة أن فرص الأمطار على المناطق الداخلية تظل ضعيفة بينما تكون خفيفة وقد تكون متوسطة على السواحل الشمالية، بما يتناسب مع طبيعة الأجواء الخريفية المستقرة.

وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، أوضحت غانم أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة ومؤهلة لأعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه خاصة مع فترة الإجازة الممتدة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت.

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية على منطقة خليج السويس مع ارتفاعات للأمواج تتراوح بين مترين إلى 3 أمتار، بينما تصل ارتفاعات الأمواج في البحر الأحمر بشكل عام إلى نحو 5ر2 متر، داعية إلى توخي الحذر خلال الأنشطة البحرية في هذه المناطق.

ولفتت إلى استمرار ظهور الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، موضحة أنها تختفي سريعا مع سطوع أشعة الشمس.

ونصحت المواطنين باختيار نوعية الملابس بعناية خلال فترات الليل والصباح الباكر، موضحة أن الملابس الصيفية ذات الأكمام أو ارتداء قطعة أو قطعتين من الملابس قد يكون مناسبا لطبيعة الأجواء خلال هذه الفترات، مع أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من يوم الجمعة سوف تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي، بما يؤدي إلى ظهور فرص لسقوط الأمطار على مناطق مختلفة من الجمهورية.

وأوضحت أن فرص الأمطار ستكون مؤثرة في مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وأجزاء من محافظات الصعيد، وقد تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والرعدية، مشددة على ضرورة الاهتمام بهذه الأمطار نظرا للطبيعة الجبلية والجغرافية المختلفة لهذه المناطق.

وأكدت أهمية متابعة النشرات الجوية والتحذيرات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع فرص الأمطار التي قد تشهدها بعض المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة.

الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية المستقرة سطوع أشعة الشمس شديد الحرارة غياب أشعة الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

الذهب

تجاوز الـ 49 ألف جنيه .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

قفزة صادمة في قيمة حمزة عبد الكريم.. ماذا حدث لمهاجم برشلونة في 4 أشهر؟

إبل عمر

إبل عمر.. حكاية ثروة تمشي على أربع وسر السعر الذي حير الجميع

5 عادات يومية تهدد عمر الغسالة الأوتوماتيك.. تجنبي هذه الأخطاء

5 عادات يومية تهدد عمر الغسالة الأوتوماتيك.. تجنبي هذه الأخطاء

بالصور

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل.. ماذا يحدث لجسمك بعد اللقاح؟

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"

فستان ناعم.. ملك أحمد زاهر رفقة خطيبها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

عوض تبحث إنشاء ذاكرة مؤسسية للتنمية المحلية وجهازي شئون البيئة والمخلفات

منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات
منال عوض تبحث مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء ذاكرة مؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة والمخلفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد