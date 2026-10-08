الأرصاد : أجواء خريفية غدا .. وأمطار رعدية على الصعيد وسيناء والبحر الأحمر

كشفت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم /الخميس/ عن تأثر البلاد غدا /الجمعة/ بمنخفض جوي غير متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا .. موضحة أن هذا المنخفض يساعد على ظهور بعض السحب المنخفضة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس ، بما يدعم استمرار الأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن طقس الغد سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة ليلا والصباح الباكر ، وارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على جنوب البلاد بالتزامن مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على مناطق من الصعيد وسيناء والبحر الأحمر إلى جانب نشاط للرياح وشبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وأضافت : أن المناطق الجنوبية ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ؛ نتيجة التأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي ، أو ما يعرف بمنخفض البحر الأحمر والذي يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة خاصة على مناطق جنوب الصعيد.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى خلال فترة النهار على القاهرة سوف تتراوح ما بين 29 و30 درجة مئوية بينما ستتراوح على المناطق الساحلية بين 27 و28 درجة في حين تسجل مناطق جنوب الصعيد ارتفاعا مقارنة بالفترة الماضية، لتتراوح العظمى في الأقصر وأسوان ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة سوف تنخفض مع غياب أشعة الشمس خلال فترات الليل لتسود أجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق مع استمرار الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر..قائلة : إن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة غدا في القاهرة الكبرى سوف تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة وفي المدن الجديدة ما بين 17 إلى 18 درجة ..لافتة إلى أن الفروق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل سوف تتراوح ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية في بعض المناطق.

وحذرت من تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، وأنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق ؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية..لافتة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من الصعيد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر؛ نتيجة امتداد منخفض البحر الأحمر أو منخفض السودان الموسمي.

وأوضحت أن فرص الأمطار ستكون خفيفة وقد تصبح متوسطة ورعدية أحيانا ، خاصة مع دخول فترات المساء غدا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء..مؤكدة أن الطبيعة الجبلية لهذه المناطق تستوجب توخي الحذر أثناء سقوط الأمطار خاصة في ظل احتمالات نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية.

وقالت غانم : إن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بينما تكون فرص الأمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد..مشيرة إلى أن فرص الأمطار الرعدية على وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر سوف تتركز خلال فترات المساء.

وفيما يتعلق بالرياح .. قالت غانم : إن نشاط الرياح سيكون موجودا على أغلب أنحاء الجمهورية وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء ؛ إلا أنه قد يصاحبه إثارة للرمال والأتربة في جنوب الصعيد ومناطق من جنوب الصحراء الشرقية.

وحذرت من أن نشاط الرياح قد يكون قويا مع السحب الرعدية نتيجة الهواء الهابط منها ، الأمر الذي قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة .. مشددة على ضرورة توخي الحذر من ضربات البرق والرعد المصاحبة للسحب الرعدية خاصة في مناطق وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وشددت غانم على أهمية متابعة النشرات الجوية والتحديثات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أولا بأول خاصة مع إمكانية حدوث تطورات سريعة في بعض الحالات الجوية..مناشدة قائدي السيارات بأن يتوخوا الحذر أثناء سقوط الأمطار أو وجود الشبورة المائية فيما دعت المواطنين إلى ضرورة اختيار الملابس المناسبة لهذه الفترة خلال فترات الليل والصباح الباكر ، تجنبا للتعرض لنزلات البرد.