قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كرم جابر يتوج بذهبيه المصارعة في بطولة العالم بالأردن
كلت ودنه| سيدة تعتدي على محامٍ وزوجته.. ماذا حدث في قويسنا؟ (القصة الكاملة)
الرئيس السيسي: الشراكة المصرية الكورية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي
محافظ الجيزة يتفقد حديقة المبدعين بالعجوزة ويوجه برفع كفاءتها والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء
فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل في الأدب 2026
بدء غلق محور 26 يوليو الاثنين المقبل.. الطرق البديلة
أبو العينين: الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية خطوة مهمة لتوطين التكنولوجيا
سحب ترخيص أي مدرسة خاصة أو دولية ترفض“الطلاب ذوي الإعاقة” المستوفين للشروط
الذهب تحت الضغط.. أونصة الذهب تهبط إلى 4103 دولارات وأسعار الأعيرة تتراجع
كوريا الجنوبية تعلن نجاح أول اختبار لصاروخ فرط صوتي محلي الصنع
الرئيس السيسي: مصر حريصة على تطوير علاقاتها مع جميع الدول وفق مبدأ الاحترام المتبادل
الرئيس السيسي من كوريا: مصر بوابة إستراتيجية إلى أفريقيا ونتطلع لتعزيز التعاون الثلاثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد : أجواء خريفية غدا .. وأمطار رعدية على الصعيد وسيناء والبحر الأحمر

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

كشفت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم /الخميس/ عن تأثر البلاد غدا /الجمعة/ بمنخفض جوي غير متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا .. موضحة أن هذا المنخفض يساعد على ظهور بعض السحب المنخفضة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس ، بما يدعم استمرار الأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – إن طقس الغد سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة ليلا والصباح الباكر ، وارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على جنوب البلاد بالتزامن مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على مناطق من الصعيد وسيناء والبحر الأحمر إلى جانب نشاط للرياح وشبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وأضافت : أن المناطق الجنوبية ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ؛ نتيجة التأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي ، أو ما يعرف بمنخفض البحر الأحمر والذي يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة خاصة على مناطق جنوب الصعيد.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى خلال فترة النهار على القاهرة سوف تتراوح ما بين 29 و30 درجة مئوية بينما ستتراوح على المناطق الساحلية بين 27 و28 درجة في حين تسجل مناطق جنوب الصعيد ارتفاعا مقارنة بالفترة الماضية، لتتراوح العظمى في الأقصر وأسوان ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة سوف تنخفض مع غياب أشعة الشمس خلال فترات الليل لتسود أجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق مع استمرار الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر..قائلة : إن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة غدا في القاهرة الكبرى سوف تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة وفي المدن الجديدة ما بين 17 إلى 18 درجة ..لافتة إلى أن الفروق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل سوف تتراوح ما بين 10 إلى 12 درجة مئوية في بعض المناطق.

وحذرت من تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، وأنها قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق ؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية..لافتة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من الصعيد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر؛ نتيجة امتداد منخفض البحر الأحمر أو منخفض السودان الموسمي.

وأوضحت أن فرص الأمطار ستكون خفيفة وقد تصبح متوسطة ورعدية أحيانا ، خاصة مع دخول فترات المساء غدا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، ووسط وجنوب سيناء..مؤكدة أن الطبيعة الجبلية لهذه المناطق تستوجب توخي الحذر أثناء سقوط الأمطار خاصة في ظل احتمالات نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية.

وقالت غانم : إن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بينما تكون فرص الأمطار ضعيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد..مشيرة إلى أن فرص الأمطار الرعدية على وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر سوف تتركز خلال فترات المساء.

وفيما يتعلق بالرياح .. قالت غانم : إن نشاط الرياح سيكون موجودا على أغلب أنحاء الجمهورية وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء ؛ إلا أنه قد يصاحبه إثارة للرمال والأتربة في جنوب الصعيد ومناطق من جنوب الصحراء الشرقية.

وحذرت من أن نشاط الرياح قد يكون قويا مع السحب الرعدية نتيجة الهواء الهابط منها ، الأمر الذي قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة .. مشددة على ضرورة توخي الحذر من ضربات البرق والرعد المصاحبة للسحب الرعدية خاصة في مناطق وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وشددت غانم على أهمية متابعة النشرات الجوية والتحديثات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أولا بأول خاصة مع إمكانية حدوث تطورات سريعة في بعض الحالات الجوية..مناشدة قائدي السيارات بأن يتوخوا الحذر أثناء سقوط الأمطار أو وجود الشبورة المائية فيما دعت المواطنين إلى ضرورة اختيار الملابس المناسبة لهذه الفترة خلال فترات الليل والصباح الباكر ، تجنبا للتعرض لنزلات البرد.

الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية منخفض جوي غير متعمق طبقات الجو العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 30 مسجدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف حصاد الإدارة العامة لشئون المديريات خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027

صلاة الضحى

هل تصح صلاة الضحى قبل الظهر مباشرة؟.. أمين الفتوى يوضح الوقت الصحيح

بالصور

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد