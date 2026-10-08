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الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار.. تفاصيل طقس اليوم الخميس

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
ميرنا محمود

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 8 أكتوبر 2026، مشيرة إلى سيطرة أجواء خريفية تميل للحرارة على أغلب أنحاء البلاد خلال ساعات النهار.

توقعات هيئة الأرصاد 

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال خلال ساعات الليل، مع أجواء مائلة للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية من الساعة 8 إلى 4 صباحا تقريبًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد، وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

كما أشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تصل نسب حدوثها إلى 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتوجد كذلك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 10% تقريبا على مناطق من مطروح والإسكندرية، وقد تمتد إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، يعمل على تلطيف الأجواء، مع إثارة الرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الصادرة عنها بشكل مستمر.

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