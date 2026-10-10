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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طقس الأسبوع المقبل.. الشتاء يهاجم بأمطار رعدية على جنوب الصعيد وسيناء

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من السبت 10 وحتى الأربعاء 14 أكتوبر 2026، حيث حذرت الهيئة من تقلبات جوية حادة، تتضمن فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى وسط وجنوب سيناء، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت وحتى الإثنين المقبل، مشددة على ضرورة توخي الحذر، لضمان سلامتكم أثناء التنقل.

طقس الأسبوع

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد. 

حالة الطقس 

بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة في أول الليل تميل إلى البرودة خلال آخره وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية في طقس الأسبوع

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، داعية إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

الظواهر الجوية

كما أشارت إلى نشاط الرياح على فترات متقطعة بمختلف الأنحاء، بما يسهم في تلطيف الأجواء، خاصة في الظل وخلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بيان ببدرجات الحرارة المتوقعة اليوم وجاء كالتالي: 

سجلت القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، فيما تتراوح الصغرى بين 19 و20 درجة.

وعلى السواحل الشمالية، سجلت درجات الحرارة العظمى ما بين 26 و28 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 17 و19 درجة، لتكون الأجواء أقل حرارة مقارنة بباقي المناطق.

وفي شمال الصعيد، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 31 و33 درجة مئوية، والصغرى بين 17 و19 درجة.

أما جنوب الصعيد، فيشهد أعلى معدلات الحرارة، إذ تتراوح العظمى بين 39 و41 درجة مئوية، فيما تسجل الصغرى ما بين 24 و26 درجة، وسط أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

وناشدت الهيئة المواطنين متابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها بشأن حالة الطقس، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار.

الشتاء يهاجم أمطار رعدية على جنوب الصعيد طقس الأسبوع الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية

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