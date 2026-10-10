حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 10 أكتوبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

حالة الطقس غدًا السبت

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدًا طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تبلغ 30 درجة مئوية.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، بنسبة حدوث تبلغ نحو 40%، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، بنسبة حدوث تصل إلى 20%، وذلك على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، بنسبة حدوث تبلغ نحو 40%، مع احتمالية أن تصل الأمطار إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

نشاط الرياح وتحذيرات من السحب الرعدية

وفيما يتعلق بحركة الرياح، توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب الصحراء الشرقية، وذلك على فترات متقطعة.

وحذرت الهيئة من أن السحب الرعدية قد يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب، إلى جانب احتمالية حدوث ضربات برق على بعض المناطق.

وناشدت الهيئة المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات الصادرة بشأن حالة الطقس، خاصة في المناطق المتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية