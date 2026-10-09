أخبار التوك شو | الرئيس السيسي يصل مطار كوالالمبور الدولي.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5229 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6110 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6984 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50080 جنيها.



شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة



كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، موضحة أن البلاد تشهد استمرار الأجواء الخريفية في معظم المحافظات، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تكوّن السحب التي تحجب أشعة الشمس.



الرئيس السيسي يصل مطار كوالالمبور الدولي

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يجريها إلى مملكة ماليزيا.



بشرى للمواطنين بشأن أسعار البصل.. موعد تراجع الأسعار مع المحصول الجديد



شهدت أسعار البصل ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ليصل سعر الكيلو إلى نحو 30 جنيهًا، وسط تساؤلات المواطنين عن موعد تراجع الأسعار وعودة السلعة إلى مستوياتها السابقة، في ظل تأثيرات التصدير واضطرابات سلاسل الإمداد على حجم المعروض في الأسواق.

وكشف الدكتور عبد المجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل، أن مصر تحافظ منذ ستينيات القرن الماضي على مكانة متقدمة عالميًا في إنتاج وتصدير البصل، وتأتي عادة في المركزين الرابع أو الخامس عالميًا، وفق الإحصاءات التي أشار إليها.



تهديد لأمن المنطقة.. الكويت تدين اعتداءات الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وقالت الخارجية الكويتية، إن تكرار الاعتداءات الحوثية يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية.



وأكدت الخارجية الكويتية، على ضرورة الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال العدائية، وندعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وتابعت الخارجية الكويتية، أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت.



الجيش اليمني يكمل سيطرته على باب المندب و جزيرة ميون



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مستشار وزير الدفاع اليمني، قال إن الجيش اليمني يكمل سيطرته على باب المندب بعد تطهيره من ميليشيا الحوثي.



وأضاف مستشار وزير الدفاع اليمني، أن الجيش اليمني يسيطر على جزيرة ميون.



شرب اللبن والحساسية.. نصائح لاختيار النظام الغذائي المناسب وتجنب المضاعفات المحتملة



بين الانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي والحكة واحمرار الجلد، تتشابه بعض الأعراض التي يعاني منها الأشخاص بعد تناول اللبن، ما يدفع كثيرين إلى الخلط بين حساسية بروتين اللبن وعدم تحمل اللاكتوز، رغم اختلاف الأسباب وطرق التعامل مع كل حالة، وهو ما يجعل التمييز بينهما خطوة مهمة لاختيار النظام الغذائي المناسب وتجنب المضاعفات المحتملة.

وكشفت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، عن الفروق بين حساسية الألبان وعدم تحمل اللاكتوز، موضحة طبيعة كل حالة وأبرز الأعراض المرتبطة بها، إلى جانب البدائل الغذائية التي يمكن الاستعانة بها وفقًا للاحتياجات الصحية لكل شخص.



مستشار الرئيس يطمئن المصريين: الدولة مستعدة لأي تطورات فيروسية



مع انتشار أدوار البرد بين الأطفال، تتزايد تساؤلات أولياء الأمور بشأن التوقيت المناسب لمنع أبنائهم من الخروج، وكيفية التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة والأعراض المصاحبة لنزلات البرد، ومتى تصبح الحالة الصحية بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

شدد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على أهمية الاهتمام براحة الطفل المصاب ومتابعة حالته الصحية، مع ضرورة الانتباه إلى الأعراض التي تستدعي استشارة الطبيب وعدم اللجوء إلى الأدوية دون إشراف طبي.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 9 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.43 جنيه

سعر الشراء: 52.33 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.06 جنيه

سعر الشراء: 58.51 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.61 جنيه

سعر الشراء: 69.12 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.96 جنيه

سعر الشراء: 13.94 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.27 جنيه

سعر الشراء: 14.24 جنيه.