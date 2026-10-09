تهديد لأمن المنطقة.. الكويت تدين اعتداءات الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.



وقالت الخارجية الكويتية، إن تكرار الاعتداءات الحوثية يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية.



وأكدت الخارجية الكويتية، على ضرورة الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال العدائية، وندعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وتابعت الخارجية الكويتية، أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت.



