الطيران المدني السعودي : عودة الحركة الجوية في مطار الرياض إلى طبيعتها

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عودة الحركة الجوية في مطار الرياض إلى طبيعتها، واستئناف العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، مع استمرار تقييم الأضرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

وأوضحت هيئة الطيران المدني السعودية، في بيان لها، أن هذه التطورات تأتي بعد تعرض مطار الملك خالد الدولي لإعتداءين، أسفرا عن وفاة 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين.

وأشارت الهيئة السعودية إلى أن الاعتداء الأول استهدف مرافق مطار الرياض، فيما طال الثاني طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، حسبما أوردته قناة العربية الحدث الإخبارية.

من جانبها، أعلنت الخطوط الجوية السعودية تضرر إحدى طائراتها أثناء وجودها على أرض مطار الرياض، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، أمس الخميس، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض.

وجاءت تلك التطورات وسط تكثيف جماعة الحوثي هجماتهم على الرياض، وتهديدهم خلال الأيام الماضية بتعطيل المجال الجوي واستهداف البنية التحتية الحيوية في السعودية.