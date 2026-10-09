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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

أمطار
أمطار
البهى عمرو

بين أجواء خريفية تميل إلى الاعتدال خلال ساعات النهار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، تواصل حالة الطقس في مصر تغيراتها خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بظهور الشبورة المائية صباحًا، وفرص لسقوط أمطار قد تكون رعدية على بعض المناطق، بالتزامن مع استمرار الأجواء الحارة في جنوب الصعيد، ما يستدعي الانتباه إلى الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة على الطرق السريعة وخلال فترات الليل.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، موضحة أن البلاد تشهد استمرار الأجواء الخريفية في معظم المحافظات، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تكوّن السحب التي تحجب أشعة الشمس.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

 

أمطار
الطقس 

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة تسجل معدلاتها الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، حيث تتراوح العظمى في القاهرة بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تصل إلى 39 درجة في الأقصر وأسوان.

وأضافت أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ بعد غياب أشعة الشمس، لتتراوح في القاهرة بين 19 و20 درجة مئوية، بينما تصل إلى 16 درجة في المدن الجديدة، وهو ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.

نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار

أرشيفي
الأمطار

وأشارت إلى أن نشاط الرياح يسهم في تلطيف الأجواء، ويجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة المحسوسة أقل من المسجلة، لافتة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق، مع توقعات بامتدادها إلى مناطق جديدة، من بينها أجزاء من محافظة البحر الأحمر ومناطق بجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

 

وفي سياق متصل، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكوّن الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت التوقعات على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق نتيجة الشبورة المائية.

أمطار قد تكون رعدية حتى الاثنين

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر وحتى الاثنين 12 أكتوبر، على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب ووسط سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

كما توقعت نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، بما يسهم في تلطيف الأجواء في الظل وخلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

 

وبشأن توقعات درجات الحرارة خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر، تشير التوقعات إلى استمرار التباين في درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، وفقًا للآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و31 درجة مئوية، والصغرى بين 19 و20 درجة.
السواحل الشمالية: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 و28 درجة مئوية، والصغرى بين 18 و19 درجة.
شمال الصعيد: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 31 و33 درجة مئوية، والصغرى بين 17 و19 درجة.
جنوب الصعيد: تستمر الأجواء الحارة، مع تسجيل درجات الحرارة العظمى ما بين 39 و41 درجة مئوية، والصغرى بين 24 و26 درجة.

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